Inseguridad es la principal falla de la política interior a cuatro años del gobierno de AMLO

Con recriminaciones de las fuerzas políticas de oposición, por los elevados índices de inseguridad, abusos de poder y estrategias fallidas en varios rubros, fue como este martes se realizó el análisis del Cuarto Informe de Gobierno en materia de política interior; los señalamientos fueron atajados por Morena y sus aliados con: "tenemos Presidente", "vivimos mejor" y "que viva la Cuarta Transformación".

Los diputados de las siete fracciones parlamentarias hicieron uso de la tribuna para fijar un posicionamiento sobre la política interior y a parte el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano señalaron que el país atraviesa la peor crisis de inseguridad en su historia, incluso algunos de ellos lamentaron que el Gobierno federal ya normaliza la violencia como algo cotidiano.

Martha Azucena Camacho Reynoso, de Morena, fue la primera en enaltecer los cuatro años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador así: "En la Cuarta Transformación se manda obedeciendo, como quedó demostrado en el histórico ejercicio de la revocación de mandato, en donde las y los mexicanos votaron para que el Presidente de la República continuará en el cargo"

El panista Miguel Ángel Monraz Ibarra lamentó que no existiera una autocrítica : "Creo que estamos hablando de otro país, del país de los otros datos. Un gobierno que utilizó Ayotzinapa de manera política y hoy se le cae su verdad histórica. Su gobierno será recordado como el gobierno de los muertos y de los desaparecidos".

El priista Pedro Armentía López secundó los señalamientos y dijo que un gobierno no puede normalizar la inseguridad, fracaso el estado y su estrategia de seguridad . Por ello, era necesaria la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana, y del general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, para que aclaren la situación que se vive en este país.

Marcelino Castañeda Navarrete del PRD afirmó: Con mucha tristeza México vive la peor violencia de la historia después de la guerra de Independencia y de la Revolución Mexicana siendo las mujeres las que sufren por estos resultados.

Por Movimiento Ciudadano, José Mauro Garza aseveró que la inseguridad es el tema más grave que enfrenta el actual gobierno. Casos como el robo de información de la Sedena dejan en claro que no pudieron acabar con los problemas.

En defensa del Gobierno federal y la Cuarta Transformación, el petista Pedro Vázquez, afirmó que el Presidente de la República era el segundo líder más popular en el mundo .

"Nosotros no somos iguales, nosotros no somos como ustedes. No robamos, no mentimos y no traicionamos a nuestro querido pueblo mexicano"