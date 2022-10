Si llega carne contaminada a México será responsabilidad de empresarios, advierte AMLO

Los empresarios que importen carne o ganado de otros países serán los responsables si no cumple con los requerimientos sanitarios y de calidad, advierte el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al explicar los alcances del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

“Esa licencia es para que Cofepris, Senasica, el SAT y Aduanas te den facilidades y tú te haces responsable de la carne que vas a traer , tiene que ser carne buena, te damos la confianza no vas a traer carne para enfermar a los mexicanos o para causar una epidemia, esa fue la decisión que se tomó con el propósito de bajar los precios; si podemos conseguir el precio más barato lo vamos a hacer aquí el interés superior es el interés del pueblo, nada de proteger a empresas nada de estar protegiendo a negocios particulares afectando la economía de los mexicanos”, advirtió López Obrador.

Denunció que por la frontera sur ingresa, desde hace más de tres décadas, ganado de contrabando proveniente de Guatemala que no cuenta con ningún control sanitario y “nadie protesta”, aseguró el mandatario.

Agregó que derivado de la guerra entre Ucrania y Rusia, diversos países han modificado sus compras, por ejemplo China suspendió la compra de ganado a Argentina, lo que puede representar una oportunidad para que México adquiera esos animales para el consumo nacional.

“Con la guerra y la pandemia, China le está dejando de comprar a Argentina un 20 por ciento de la carne y está bajando el precio; sin embargo, nosotros no podemos traer carne porque tenemos que cuidar lo sanitario, entonces entra una institución que se llama Senasica y dice no, no entra la carne argentina, pero llevamos 30 años que entra ganado de contrabando de Guatemala y ni modo que Guatemala tenga mejor sistema sanitario que Argentina”, cuestionó el mandatario.

Sin embargo, reconoció que los productores nacionales le confirmaron que México es autosuficiente en cárnicos vacunos, pero no en cerdo, pollo y en cereales como maíz amarillo, trigo o arroz.

