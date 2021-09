México gasta 10 veces más en deportar que en dar refugio

De enero de 2019 a mayo de 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM) destinó mil 209 millones 130 mil 262 pesos para regresar indocumentados desde México a sus países de origen, de acuerdo a una solicitud de información en poder de La Razón.

Este monto representa 981 por ciento más que los recursos que destinó la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) de 2019 a 2021 para atender solicitudes de refugio en años con crisis migratoria.

El presupuesto de Comar en 2019 fue de 20.8 millones de pesos; para 2020 fue de 47 y para 2021, de 44 para un total de 111.8 millones de pesos.

Datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob) detallan que en 881 días fueron deportadas 245 mil 735 personas; en 2019, 147 mil 607; 2020, 58 mil 804 y de enero a mayo de 2021, 39 mil 324.

La falta de recursos y respuesta a las solicitudes de refugio de migrantes de Centroamérica y El Caribe creó una crisis humanitaria en la frontera sur de México “que tan sólo en lo que va de este año hay 77 mil 559 peticiones y Comar espera recibir hasta 90 mil a final del año”, de acuerdo a expertos.

En entrevista con La Razón, Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante aseguró que el país se encuentra en una fuerte presión migratoria, que se traduce en un fenómeno de movilidad que se ha extendido a lo largo del país. “Es un fenómeno migratorio que se expresa de diferentes formas, pero todas con concentración de personas en el norte y sur de la frontera. Ya lo vemos con Coahuila dónde llegaron miles de haitianos, pero también lo ha sido en este año en Chihuahua, Baja California y Chiapas”, comentó.

Hay cerca de 90 mil migrantes en Chiapas y es una crisis desbordada, y la situación como tal se ha vuelto tan difícil que ya hay dispersos por todas las rutas; además siguen llegando y la contención no ha funcionado Irineo Mujica

Director de Pueblo Sin Fronteras

Mencionó que a pesar de que hay un plan de contención en la frontera sur, los extranjeros continuarán llegando, ya que el control es para evitar la movilización de grupos grandes como las caravanas. “Es para evitar que grandes masas pasen, pero al final del día lo hacen por caminos más peligrosos y de forma hormiga. Las personas que tienen la intención de migrar lo van a hacer de cualquier forma, aunque haya más riesgos; eso es lo que hace la contención, dispersar grupos que se van por otros lados”, explicó.

Eunice Rendón dijo que la contención no es un error sino una política muy limitada, ya que solo segregan a los extranjeros en grupos más pequeños que logran caminar por más territorios sin tanta vigilancia de los cuerpos de seguridad, pero con mayor peligro. “La migración se ha ido extendiendo a lugares donde antes no se tenía su presencia. México cada vez tiene la cara de destino y no sólo de tránsito, ya que las personas se quedan para buscar empleo y un desarrollo”, añadió.

Además agregó que las deportaciones aumentarán al paso de los meses porque cada vez hay un mayor número de entradas irregulares por la frontera sur, aunque aclaró que la política de control es parte del problema, ya que hay personas que sí necesitan el refugio, pero que de cualquier manera las regresan.

Por separado, Irineo Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras explicó a este diario que la situación en Tapachula, Chiapas es una bomba de tiempo que está a punto de estallar, ya que la entrada de personas continúa y cada vez se acumulan más en el estado, lo que genera presión entre los migrantes que buscan una salida urgente.

“Hay cerca de 90 mil migrantes en Chiapas y es una crisis desbordada, y la situación como tal se ha vuelto tan difícil que ya hay migrantes dispersos por todas las rutas; además siguen llegando”, dijo.