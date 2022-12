Gobierno incita "ambiente de linchamiento" contra opositores, acusa Germán Martínez

Al señalar que el Grupo Plural no sólo condena y lamenta el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, el senador Germán Martínez Cázares acusó al Gobierno Federal de propiciar un "ambiente de linchamiento" en contra de sus opositores.

En conferencia de prensa, el legislador michoacano afirmó que existe un "envilecimiento" de lo público desde Palacio Nacional, en referencia a las conferencias matutinas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al criticar a quienes piensan diferente.

Al respecto, reclamó la necedad de la Presidencia de la República, que permite un "ambiente de mentecatez" por el que se ha convertido en un centro de "rencor, discordia y división".

Martínez Cázares rechazó que exista un plan de la oposición para desestabilizar a la actual administración, como acusó el Presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de este lunes.

En ese sentido, el exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afirmó que, por su "ineficacia, mediocridad y vulgaridad", la propia Presidencia se ha encargado de socavar su Gobierno.

El senador también sentenció que, por calumnias y señalamientos, los mexicanos y periodistas están "respirando una hedionda atmósfera de alcantarilla que viene de Palacio Nacional”

La mañana de este lunes, durante su conferencia matutina, López Obrador mencionó que sus opositores podrían estar detrás del ataque armado en contra de Ciro Gómez Leyva, ocurrido la noche del pasado jueves 15 de diciembre.

"No descartar ninguna hipótesis. Creo que la única hipótesis que se debe descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros no silenciamos a nadie. Sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos"