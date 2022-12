Rechaza senador Rafael Espino invitación del Grupo Plural; ratifica lealtad con la 4T.

El senador Rafael Espino rechazó la invitación del Grupo Plural de sumarse a su bancada y ratificó su afiliación a Morena y su lealtad con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que el Grupo Plural lo invitó a incorporarse a sus filas, tras emitir su voto en contra del Plan B de la Reforma Electoral, el político chihuahuense subrayó que su compromiso está con la Cuarta Transformación.

Yo estoy comprometido con Morena, con las causas del movimiento, yo siempre he actuado en consecuencia, siento pertenencia por el grupo y coincido con los ideales, yo no abandono, yo estoy ahí, yo he estado por mucho tiempo