Información en la mañanera

Gobierno de México no participó en la detención de ‘El Mayo’ Zambada, precisa titular de SSPC El Gobierno de México, a través de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, precisó este viernes que no participó en la detención de Ismael 'El Mayo' Zambada; hasta ahora no se tiene confirmado si se trató de una entrega o una detención