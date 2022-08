Gobierno de Oaxaca retira tratamientos a María Elena Ríos, saxofonista quemada con ácido en 2019

La saxofonista María Elena Ríos informó que el Gobierno de Oaxaca dio por terminados los tratamientos dermatológicos y quirúrgicos que se le venían realizando, a pesar de que tiene derecho a ellos como parte de la reparación del daño.

“Por pedir que detenga a mi agresor, visibilizar los feminicidios y el plagio de textiles de Ivette Murat en Oaxaca. Alejandro Murat me avisó a través de dos abogadas que los tratamientos dermatológicos y quirúrgicos a los que tengo derecho por ley, quedan terminados”, destacó en sus redes.

Por su parte, su abogada, Diana González Obregón aseguró a La Razón que el retiro del tratamiento se debe a que interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la violación de sus garantías individuales, situación que les molestó y por ello se quitaron sus tratamientos.

“La víctima tiene derecho de recibir de los acusados una reparación, pero también tiene derecho de restituir el daño; el gobernador acordó darle algunos apoyos, pero represalia por la recomendación de violación a sus derechos humanos ante la CNDH. Mandó a unas personas a avisarnos que se retiraban las medidas y estamos viendo como restituirlas”, explicó.

La jurista mencionó que el gobernador del estado, Alejandro Murat pidió a María Elena Ríos verla de manera individual y sin sus abogados, pero no se ha permitido al encuentro por desconfianza, además, mencionó que se quiere mandar a instituciones públicas el tratamiento, cuando el que necesita no existe en el sector salud.

“No sabemos para que quiere hablar con ella en lo oscurito. La quiere mandar a instituciones del estado su atención, pero no existen tratamientos para lo que ella necesita y estamos viendo como restituir esos derechos ya que es su obligación dárselos ya que es parte de la restitución de los daños, además, se le debe una fuerte cantidad de dinero que tampoco se le ha pagado”, indicó.

Diana González Obregón mencionó que María Elena Ríos tiene en puerta una operación urgente que no puede aplazar, por ello es urgente que le restituyan sus tratamientos a fin de que su salud no se vea comprometida. “Es muy lamentable lo que está pasando y no puedo creer que existan gobernadores con poca credibilidad en la reparación del daño o que quieran ser candidatos y no atiendan a la ciudadanía. Estamos tristes y enojadas porque parece que en México la ley no se aplica”, dijo.

En 2019, la saxofonista María Elena Ríos sufrió una tentativa de feminicidio y sobrevivió a un ataque con ácido sulfúrico.

