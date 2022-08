Gobierno perfila incremento presupuestal para programas sociales en 2023

Para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 se perfila un incremento en los recursos que serán destinados a programas sociales como becas y pensiones, reveló a diputados de Morena el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O.

Luego del encuentro privado que sostuvo con la bancada guinda en el marco de su tercera Reunión Plenaria, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González Robledo, subrayó que se trabajará con un paquete económico “equilibrado y realista”.

En declaraciones a la prensa, señaló que la cantidad del aumento no fue especificada; sin embargo, éste se enfocará en incrementar el financiamiento de programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo objetivo será otorgar hasta seis mil pesos bimestrales para 2024.

De igual forma, se prevén aumentos para las Becas para el Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, entre otros programas del Bienestar.

Eso se hace en un marco de no incremento de impuestos, con una sí muy sensible percepción de no endeudar a nuestro país. La perspectiva es de tener un paquete económico responsable