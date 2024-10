Gobierno no ha sido notificado para eliminar reforma judicial del DOF: Sheinbaum

Al rechazar que se encuentre en desacato, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal no ha sido notificado por el Poder Judicial para eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), tras la suspensión definitiva decretada por la jueza Nancy Juárez.

"(Ha habido) distintos amparos, en particular el último amparo que pide -que todavía no hemos sido notificados, es importante que se sepa que no hemos sido notificados formalmente- que este amparo pide que se elimine la publicación.

"Esta jueza de distrito (Nancy Juárez) otorgó una suspensión definitiva en la que ordena eliminar del Diario Oficial -esto lo sabemos por los medios, porque no hemos sido notificados formalmente", afirmó la mandataria.

Durante la conferencia de prensa matutina, dijo que su Gobierno está actuando conforme a la ley, y quienes están violando el Estado de derecho son los jueces y juezas que no cumplen con el artículo 61 de la Constitución.

"Es totalmente irregular, son los propios jueces, juezas, ministros que están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México que votaron para modificar la Constitución. Quien está en desacato es la jueza, son quienes aceptan recursos de inconstitucionalidad cuando no hay personalidad jurídica de quien los pone", indicó.

Sheinbaum Pardo adelantó que a través de la Consejería Jurídica se le preguntara al Congreso de la Unión si es factible que la jueza Juárez Salas pida "eliminar" la reforma judicial del DOF.

"Una vez que recibamos la notificación, le vamos a preguntar al Legislativo porque cuando envío el Legislativo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la reforma constitucional dice publíquese en el Diario Oficial de la Federación y ahora una jueza violando completamente la ley de amparo, articulo 61, pide que se elimine, ¿qué quiere decir eliminar si está publicado? Porque hay publicaciones en físico, ¿qué quiere decir que se rompa, que se borre?", cuestionó.

Explicó: "En el momento de la notificación, la Consejería va a enviar al Congreso una pregunta, ¿es factible que una jueza pida esto, dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial?, para ver qué nos contesta el legislativo.

