¿Sabes qué es la Gordofobia? El tema del momento por críticas a Michelle Rodríguez

Después de que Michelle Rodríguez recibió comentarios denigrantes y agresivos hacia su cuerpo por su foto en la portada de la revista de moda Marie Claire, la actriz ha abierto un debate en México que existe desde hace mucho, pero que poco se ha tocado: la gordofobia.

"Así como hubo mucha gente tomándose el tiempo para hacer comentarios positivos, hubo mucha gente tomándose el tiempo de tener grandes discusiones, en hablar de mi persona con adjetivos muy feos. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto no debe pasar; que estamos romantizando la obesidad; que qué asco; que porque yo estoy en una revista si me veo como me veo"