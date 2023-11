‘Gracias por todo su apoyo’: Harfuch agradece primer lugar en encuesta y reitera que acata resultados

El exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Omar García Harfuch se pronunció nuevamente sobre el proceso interno de Morena para contender por la candidatura a la Jefatura de Gobierno, y agradeció la confianza de sus simpatizantes por haber obtenido el primer lugar en la encuesta, pese a que quien obtuvo el cargo fue Clara Brugada.

A través de su perfil de X, García Harfuch escribió: “Gracias por todo su apoyo y cariño. Gracias a su confianza ganamos la encuesta”.

El exsecretario fue el mejor posicionado en las encuestas realizadas por Morena, con 40.5 por ciento de preferencia, por encima del 26.7 por ciento de Brugada Molina.

Gracias por todo su apoyo y cariño. Gracias a su confianza ganamos la encuesta! Siempre respetaremos la paridad de género y la decisión de nuestro partido. Todo el éxito para mi compañera @ClaraBrugadaM Tenemos que seguir trabajando por nuestra gran nación. pic.twitter.com/5svE7iiY5F — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 11, 2023

Sin embargo, a causa del acuerdo de paridad aceptado por el partido, la exalcaldesa de Iztapalapa fue designada como coordinadora de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación, y eventual candidata para la Jefatura de Gobierno.

A propósito, García Harfuch señaló que “siempre respetaremos la paridad de género y la decisión de nuestro partido. Todo el éxito para mi compañera @ClaraBrugadaM Tenemos que seguir trabajando por nuestra gran nación”.

La madrugada del sábado, después de la presentación de resultados, Omar García Harfuch declaró a medios que “no me puedo sentir defraudado porque los ciudadanos me hicieron ganar la encuesta, al contrario, me siento muy agradecido”, aseveró.

