'Gracias a cada leonés', dice Alé Gutiérrez, la panista más votada en el país

Luego de la jornada del 2 de junio, Ale Gutiérrez, recibió este viernes su constancia de mayoría como presidenta municipal electa de León, Guanajuato, siendo la abanderada más votada entre todas las postulaciones a ediles del PAN a nivel nacional.

Siendo la primera mujer en ganar un segundo periodo para gobernar León, Ale Gutiérrez agradeció la confianza de los leoneses por lo que su compromiso y el del Ayuntamiento electo es mayor para responder a la ciudadanía.

Subrayó que con 54 mil votos más que en la elección pasada, su nuevo periodo es un reto. “Tenemos más trabajo por la confianza de la gente”, señaló.

Ale Gutiérrez obtuvo 378 mil 037 votos, respaldo ciudadano que representa la mayor cantidad de votos entre todas las candidaturas del PAN a presidencias municipales y alcaldías en todo el país.

La abanderada blanquiazul obtuvo el 55.37% de los votos por 26.76% del segundo lugar; una diferencia del 28.61%, 195 mil 347 votos en números absolutos.

Me siento muy contenta del resultado, me siento afortunada de que la gente saliera a votar porque efectivamente no fue sencillo sacar más de 378 mil votos y lo más importante que puedo decir es que cada voto es un compromiso y una responsabilidad con las leonesas y con los leoneses