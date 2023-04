Graham a AMLO: trabaje conmigo o haré lo necesario contra cárteles

El senador estadounidense Lindsey Graham señaló que los cárteles de la droga en México provienen de zonas donde no hay control ni autoridad, por lo que, si el Gobierno no cambia esa política, requerirá que Estados Unidos tome medidas para contenerlos.

“Los cárteles de la droga mexicanos provienen de zonas de México donde no hay control ni autoridad; si no cambia esta política, requerirá que Estados Unidos haga cosas que no quiero que se hagan, pero nosotros debemos hacer”, advirtió el republicano, quien de esta manera respondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la semana pasada lo cuestionó para que aclarara el papel que juega Estados Unidos en la lucha contra el tráfico ilegal de fentanilo.

Después de varios días de un intercambio frontal de señalamientos entre ambos, López Obrador formuló cinco preguntas al legislador de Carolina del Norte, quien este lunes respondió, a través de un video de aproximadamente cuatro minutos, que publicó en su cuenta de Twitter.

“Señor Presidente, me complace responder a las preguntas que planteó la semana pasada. Quiero que trabajemos juntos. Pero también estoy preparado para hacer lo que sea necesario para evitar la muerte de decenas de miles de estadounidenses del fentanilo que vierten los cárteles mexicanos de la droga a través de nuestra frontera sur”, señaló Graham en su publicación.

En el video, el republicano dijo que tendía la mano al Gobierno mexicano para estrechar la colaboración en el combate a los traficantes de drogas; sin embargo, insistió en que varias regiones del país se encuentran controladas por el narcotráfico. De hecho, esas declaraciones fueron el origen del conflicto con el mandatario mexicano.

“El problema que tengo con usted, para serle sincero, señor Presidente, es que niega las áreas de su país controladas por los cárteles de la droga”, dijo el legislador.

Con ayuda de un mapa, mostró los puntos de México a los que el Departamento de Estado de Estados Unidos recomienda que los ciudadanos de su país no viajen debido a la inseguridad que priva.

Luego de reconocer que la mayor parte del fentanilo se consume en Estados Unidos, Graham señaló a López Obrador que el opioide “se produce en su país (México) y los cárteles de la droga están operando abiertamente en su país envenenando a los estadounidenses. Tenemos que trabajar juntos para detenerlo”.

Ante la pregunta de ¿quién distribuye las drogas y qué están haciendo para contenerlos?, el legislador dijo que son los cárteles mexicanos los que distribuyen la droga y las autoridades estadounidenses los están persiguiendo.

Reviró al Presidente, a quien le pidió que redoble la vigilancia para impedir que el fentanilo proveniente de China pueda circular libremente por el territorio mexicano.

“Si no cambia sus políticas, tomaremos el asunto en nuestras propias manos. Quiero trabajar con ustedes como lo hicimos en Colombia, lidiando con su problema de cocaína. Quiero trabajar contigo para cerrar estos laboratorios, pero no estás ayudando, estás en negación”, acusó Lindsey Graham a López Obrador.

El republicano subrayó que, efectivamente, se puede conseguir un arma de grueso calibre en tiendas departamentales de Estados Unidos, pero se requiere “una licencia para ello y esa es la clave”.

En torno a los programas que lleva a cabo Estados Unidos para evitar que los jóvenes caigan en las drogas, como en México, donde se aplica Jóvenes Construyendo el Futuro, dijo que su país gasta millones de dólares para educar a los estadounidenses sobre los peligros de las drogas, principalmente el fentanilo.

Finalmente, convocó al Presidente López Obrador para colaborar, pues de lo contrario, advirtió, él asumirá las medidas necesarias para frenar el tráfico ilegal de drogas.

“Vamos a trabajar juntos. Si decide no trabajar conmigo, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para destruir estos cárteles de la droga y lo que sea necesario para proteger a los estadounidenses de morir por decenas de miles”, advirtió.