'La gran mayoría de los mexicanos sabe que la 4T es el rumbo de nuestro país', asegura Claudia Sheinbaum.

’’La gran mayoría de los mexicanos y mexicanas sabe que la Cuarta Transformación es el rumbo de nuestro país’’, puntualizó Claudia Sheinbaum, desde Morelos, durante un encuentro con militantes de Morena, donde destacó que México está en un momento extraordinario el cual debe fortalecerse, pues aseguró que ‘’no hay porque cambiar de rumbo, el rumbo de la Cuarta Transformación está dando resultados’’.

Durante el evento dirigido exclusivamente a militantes de Morena, aseguró que la 4T es cada vez más grande gracias a que desde su llegada el principal objetivo ha sido defender el bienestar del pueblo de México, con programas como ‘’Sembrando Vida’’, la pensión de adultos mayores, la creación de apoyos para jóvenes y niños, entre muchas otras acciones que han hecho que sea la gran mayoría del pueblo que hoy decide apoyar al movimiento transformador.

‘’Morena es un partido de millones de mexicanos y mexicanas, aquí asisten muchos militantes de morena, porque nuestro movimiento cada día está creciendo más’’, celebró.

Por lo anterior, hizo hincapié en la necesidad de seguir fortaleciendo los esfuerzos a favor de la Transformación desde la unidad, pues subrayó que solo de esta manera será posible evitar que el retorno del pasado de privilegios y de corrupción.

Poner el interés del pueblo y de la nación por encima de los intereses personales, así mantendremos la unidad en nuestro movimiento. Fue parte del mensaje que dimos hoy con dirigentes de la militancia de nuestro partido en Morelos. pic.twitter.com/ZOR7kiS4jm — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 18, 2023

‘’Hay una palabra que nos define: Unidad. Unidad con el pueblo de Morelos, unidad con el pueblo de México, unidad entre nosotros, unidad entre nuestros semejantes, y por encima de todo que sean nuestros principios que definan lo que hacemos’’, comentó, mientras los militantes presentes en el recinto mostraron su apoyo al grito de ¡Unidad!

En este sentido, reiteró su llamado a luchar bajo los valores de la Cuarta Transformación, los cuales han sido la base para garantizar que sean cada vez más los mexicanos y mexicanas que tengan acceso a una vida digna.

’’De mí no se preocupen compañeros, vengo luchando desde hace años en este movimiento, nunca he traicionado y menos ahora, tengan la confianza, nosotros sabemos que en el corazón, en el sentimiento está el no mentir, el no robar y el nunca traicionar al pueblo de México’’, concluyó.

Por su parte, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, señaló que es vital seguir abriendo las puertas del movimiento de Transformación, el cual cada día es seguido por más personas a todo lo largo y ancho de la República Mexicana.

‘’Este es un movimiento y tenemos que seguir invitando a más gente a que se sumen porque el objetivo de este movimiento es la regeneración de la vida pública del país (...) nuestro movimiento crece todos los días porque el pueblo de México ya decidió que está Transformación no tiene retorno’’, destacó.

Se unieron a las causas del movimiento, artistas, líderes juveniles, activistas, investigadores, académicos, cantantes, deportistas, fundadores de asociaciones civiles, defensores de la equidad de género, promotores y promotoras culturales, científicos, entre otros representantes de la sociedad morelense.

