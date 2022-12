Legisladores denuncian grave panorama en México por alza de contagios COVID-19

Legisladores pertenecientes a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aseguraron que el panorama en la sexta ola de Covid-19 en México es preocupante, debido a la vacunación poco efectiva con biológicos sin certificación internacional y la falta de tratamientos antivirales para pacientes.

“Hay algo evitable que es la muerte, pero si no se toman las medidas va a pasar. Hay estándares mundiales que señalan que hay vacunas, cuando menos registradas que ya probaron su eficacia ante la OMS o FDA, pero las vacunas cubanas no están autorizadas y eso puede ser un riesgo para la población”, indicó el secretario de la Comisión, Éctor Jaime Ramírez Barba.

Señaló que es un despropósito que el Gobierno federal esté gastando recursos en una vacuna que no ha cumplido los estándares que en el mundo ya fueron probados, cuando puede adquirir biológicos como ya o hecho en meses anteriores. “Ahora debemos enfocarnos en las vacunas bivalentes que tienen nueva información sobre variantes como Ómicron y no en pasadas. En el más reciente corte que hizo Hacienda dio un presupuesto de 32 mil millones de pesos y solo se han gastado 4 mil 900 millones y no es posible que por un tema ideológico se hagan esas compras”, indicó.

leer más Qatar 2022: Crack no soportó la humillación y a los 26 años se retira de la selección

Por otra parte, señaló que el Paxlovid es un buen tratamiento contra el virus, sin embargo, aclaró que hasta el momento no ha sido suficiente, ya que no se ha distribuido a nivel nacional. “No sabemos por qué no se ha comprado más este tratamiento, pues hay dinero para ello, pero lo que vemos es que se está minimizando la pandemia”. Sostuvo.

La Razón publicó este viernes que con un nivel de contagios de Covid-19 en franco crecimiento en las últimas semanas, que puede dar lugar a la consolidación de una sexta ola, el Paxlovid, un antiviral que sirve para el tratamiento de la enfermedad y cuyo uso es exclusivo de las instituciones públicas estatales y federales de salud, no llega a la población que lo requiere y el disponible está a punto de caducar.

Por su parte, el integrante de la misma Comisión, Marcelino Castañeda Navarrete dijo que el Gobierno federal está buscando como ahorrar dinero para la compra de biológicos, al adquirir la vacuna cubana, misma situación que sucede con los tratamientos que faltan para el virus como Paxlovid.

“Son unos miserables porque se quieren ahorrar dinero con la compra de vacunas cubanas. No las desestimo, pero el problema es que no han demostrado su eficacia y lo más preocupante, es que no sabemos si son compatibles con las dosis que ya nos hemos puesto, pues las autoridades no han dicho nada”, dijo.

El legislador del PRD comentó que otro problema es que no hay suficientes tratamientos de Paxlovid y los que hay, están a punto de caducar, lo que también es preocupante porque no hay antivirales que ayuden en el tratamiento de la enfermedad.

“Cerramos 2022 y entramos al siguiente año con un alza de la enfermedad, además que la gente minimizó la pandemia, pensó que se había terminado y ahora se ven las consecuencias. Esperamos que el panorama no sea tan fuerte en los siguientes meses”, detalló.