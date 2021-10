Senado

Grupo Plural en senado, con más fuerza que PT y PRD, afirma Germán Martínez El exsenador de Morena aclara que no buscan viajes ni viáticos; van por romper con discurso de oficio y confrontación; señala que no son "gavilla de extorsionadores"; Sánchez Cordero descarta que los cinco legisladores puedan crear fracción, porque no hay fundamento legal; Monreal los ve con simpatía, deja decisión a la Jucopo