Grupos criminales en Guerrero 'echaron raíces', afirma AMLO; 'cuentan con amplia base social'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que los grupos criminales que operan en la zona de Guerrero como Los Ardillos y Los Tlacos tienen una amplia base social en la entidad, ya que “echaron raíces” desde hace muchos años; sin embargo, advirtió que el Gobierno federal realiza diversas acciones para garantizar la seguridad.

En conferencia de prensa, AMLO sostuvo que los delincuentes que operan en el estado también entraron por la vía de los partidos políticos, lo que ha sucedido en el país desde hace algún tiempo.

“Se está combatiendo a la delincuencia en Guerrero y todo el país, lo que pasa es que se dejó crecer, esto viene de tiempo atrás, desde hace dos o tres sexenios y echaron raíces, se fortalecieron en comunidades, tienen en algunas partes base social de respaldo, de apoyo”, afirmó AMLO.

-¿Llegan a tener la capacidad de acordar una tregua?, cuestionó un reportero a AMLO, quien admitió que “sí, tienen bastante capacidad de movilización. Hace como seis u ocho meses tomaron Chilpancingo. Tomaron con mucha gente, mil o dos mil. Estaban buscando un enfrentamiento y lo que hicimos fue no caer en la provocación”.

'Vamos avanzando sobre todo porque ahora los jóvenes son atendidos': AMLO

Respecto a la situación de violencia en Guerrero, AMLO sostuvo que “vamos avanzando sobre todo porque ahora los jóvenes son atendidos, los pobres son atendidos. En el pasado creció tanto la delincuencia, se abandonó al pueblo. La gente no tenía ningún apoyo”.

AMLO explicó que se atiende directamente a los jóvenes para incorporarlos al trabajo o bien mediante becas en los diferentes niveles educativos, “es otra diferencia con los conservadores, porque ellos son partidarios de la mano dura, son fachos. Son partidarios de la ley del Talión, del ojo por ojo, diente por diente”.

AMLO subrayó que la instrucción a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional es que eviten caer en la provocación de los grupos criminales y sus líderes, que se utilice más la inteligencia que la fuerza.

“Que no haya enfrentamientos, que no haya masacres, y que se detenga a los dirigentes porque no hay impunidad para nadie, Lo que estamos enfrentando, hay muchas resistencias en esto y en todo”, finalizó AMLO.

