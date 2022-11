Guanajuato, primera entidad que dice no a Reforma Militar

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a sus legisladores para que lo pensaran, el Congreso de Guanajuato se convirtió en la primera entidad que vota en contra de la iniciativa de reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas continúen en la Guardia Nacional hasta el 2028.

Por 20 votos en contra del PAN, PRI y MC, y 13 en favor de Morena y sus aliados del Partido Verde y tres del PRI, se rechazó la iniciativa que modifica el artículo quinto transitorio del decreto constitucional en materia de Guardia Nacional.

La legisladora del Revolucionario Institucional, Yulma Rocha Aguilar, señaló que “el Ejército tiene años en las calles de Guanajuato, que tiene un alto índice de homicidios, por lo que el fenómeno de la delincuencia tiene otra forma. La violencia no se combate con más presencia militar”.

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los legisladores que Guanajuato es uno de los estados con mayor violencia.

“Y yo los llamo a que lo piensen, porque hay mucha violencia en Guanajuato. Y quiero ser muy claro: si no estuviese el Ejército, estaría peor”, destacó.

El mandatario federal ya conocía la votación en contra que se dio en la Comisión de Gobernación del Congreso guanajuatense y, a pesar del rechazo, dijo, la Federación no retirará a las fuerzas militares, porque es algo que la gente demanda.

“Y también con la misma claridad, les digo: aun cuando voten en contra, el Ejército va a continuar en Guanajuato, porque una cosa es la opinión de los de arriba y otra cosa es la soberanía popular, el pueblo, y yo estoy seguro que el pueblo de Guanajuato quiere que esté el Ejército y que esté la Guardia Nacional y que esté la Marina, porque urge que haya paz y haya tranquilidad en Guanajuato”, reiteró López Obrador.

Gráfico

Les recordó a los legisladores que, si estaban pensando que al votar en contra de la reforma constitucional se iban a ir los militares, pues se equivocaron.

“Entonces, que no estén pensando que, si van a votar en contra, ‘ah, es que se va a retirar el Ejército’; ah, no, eso hasta suena plan con maña. ¿Para qué quieren que se retire el Ejército, habiendo tanta inseguridad y tanta violencia?”, cuestionó el mandatario, quien mostró su contrariedad por la decisión de no aceptar la presencia de la Guardia Nacional con miembros del Ejército.

López Obrador hizo un llamado a los legisladores a dejar de lado las diferencias partidistas o ideológicas y trabajar en favor de la población.

“Además, así debe de ser porque, independientemente de las diferencias partidistas, está la seguridad de la gente. ¿Qué culpa tiene la gente de que por los pleitos político-electorales ellos padezcan de inseguridad, de violencia? Eso hay que separarlo”, pidió el mandatario.

Puso como ejemplo el caso de Coahuila, donde, dijo, la población padeció durante mucho tiempo la inseguridad.

“Los amigos laguneros padecieron muchísimo de inseguridad, de violencia, pero mucho, mucho; era de las regiones más peligrosas, y hubo una buena decisión que se tomó en el gobierno del licenciado Peña: se creó fuerzas especiales, un mando especial de La Laguna, que es algo parecido a lo de la Guardia, en donde intervienen de manera coordinada la Secretaría de la Defensa, que tiene a su cargo el mando y las policías locales, y a partir de que se creó este mando especial se redujo muchísimo la incidencia delictiva, eso lo saben en La Laguna”, destacó el Ejecutivo federal.