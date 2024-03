“Guerra sucia en contra de AMLO y contra de mí, ya no les funciona”: Sheinbaum

La candidata de la alianza Seguimos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la guerra sucia que se ha promovido desde la oposición no ha tenido resultados, ya que la campaña en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y contra ella solo muestra el malestar de la gente a estas campañas y la clara preferencia de continuar con la transformación.

“Morena es un movimiento más amplio, es un sentimiento popular de distintas clases sociales; pero nosotros decidimos seguir abriendo el movimiento, pero hay personas que deciden participar y luego traicionan, pero se aprende de ello, pero Morena y la coalición es mucho más de lo que representan los partidos, es un ánimo de cambio verdadero y que la gente quiere”, comentó.

En conferencia en Coahuila arremetió en contra del PRI y PAN por el acuerdo’ que se dio a conocer meses atrás, al ganar la elección gubernamental en la entidad.

Por ello, Sheinbaum Pardo señaló que el acuerdo que saca el PAN, lo que muestra es lo que se negocia; “nosotros cuando invitamos a participar y hacemos acuerdos son abiertos o transparentes, no como las barbaridades de notarias y hasta centros de recaudación”; por ello, sostuvo que son acuerdos innombrables y afirmó que eso es lo que representa la oposición.

Dejamos Nuevo León, me voy muy contenta por todo el amor y expresiones de cariño, que nos demostraron en estos tres días. Tomamos carretera rumbo a Coahuila, hoy estaremos en: Ramos, Arizpe, Monclova y San Pedro; mañana en Torreón. ¡Seguimos! ❤️ pic.twitter.com/LOj1JH8pLL — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 23, 2024

Mencionó que lo que representa el PRIAN es un pensamiento conservador, pero aclaró que no pueden abrirlo públicamente en México, pues si bien dicen que están de acuerdo de los programas sociales, la realidad es que no es cierto, pero no lo pueden decir de manera abierta porque la gente menos votaría por ellos. “En realidad no pueden decir lo que piensan, y ahí está el pensamiento de Fox que quien es quien dice la verdad acerca de que la gente no debe recibir programas sociales, y ahora resulta que los panistas dicen que quieren los programas, cuando no es cierto”, agregó.

La morenista se comprometió a ampliar la carretera 57, así como una serie de obras como la Laguna Saludable, hasta diferentes proyectos de agua potable; además, adelantó que sostendrá reuniones con Altos Hornos de México para atender a los trabajadores, por ello, a partir de la reunión se tiene que sentar una solución.

Sobre los hechos de Sinaloa informó que ya fueron rescatadas 18 personas, pero aclaró que es un asunto federal que desea dejar a esas autoridades, mientras que, por los actos terroristas en Rusia, se limitó a lamentar el hecho.

Informó que hasta el momento llevan visitados 71 de 300 distritos electorales, en 21 estados y la Ciudad de México, por lo que aseguró que la meta se va a cumplir, además, adelantó que van a ganar el debate porque se encuentra preparada y cuenta con las mejores propuestas.

“El cambio es mujer, pero lleva un apellido; transformación. Qué bueno que estamos compitiendo dos mujeres, pero el 2 de junio se va a tomar una decisión, porque son dos proyectos, que es continuar con la transformación o regresar al pasado y a la corrupción”, aseveró.

Claudia Sheinbaum aseguró que los ojos del mundo están en México, ya que reconocen que es un movimiento con amplia aceptación, por ello, comentó que a las “derechas del mundo”, les preocupa el avance de Morena. “Esas campañas de odio que están haciendo no les va a funcionar porque ya no tienen cabida en el país, y aunque falta mucho por avanzar, la gente quiere que sigamos”, aseveró.

