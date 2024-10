Y es la gobernadora Evelyn Salgado quien se ha mantenido en todo momento al frente del despliegue que ha hecho el estado de Guerrero de todas sus capacidades para atender antes, durante y después de su paso, los efectos del huracán John. No ha pasado día en el que no se le vea en acciones de coordinación y supervisión, tanto en recorridos en territorio, como en reuniones de equipos encargados de tareas diversas. Tampoco ha dejado de estar presente en las redes difundiendo información para apoyar a los guerrerenses. “No están solas, no están solos, seguimos con los recorridos, vamos a las comunidades de la Sierra, hasta el último rincón, todas las regiones van a contar con nuestro apoyo. Hemos estado enviando brigadas de compañeras, compañeros apoyando, vamos a estar en Chilpancingo y la región Centro, no me olvido de la Costa Chica”, ha mencionado la mandataria estatal ayer, en una transmisión durante un recorrido por la capital del estado. Les ha dejado el mensaje de que “todos somos Guerrero, si nos volvemos a caer, nos volveremos a levantar”. Ahí el dato.