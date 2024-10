¿Quién es Gustavo Macalpin, conductor despedido en programa en vivo? Edad, novia...

Gustavo Macalpin es el conductor que se ha vuelto viral en redes sociales porque fue despedido en vivo durante su ex programa de televisión que tenía en un canal local de Baja California.

El crítico político se viralizó porque el director del canal 66 se presentó al final de la emisión del programa y le informó que ese sería su último día de trabajo, algo que tomó por sorpresa al conductor.

El momento circuló en redes sociales y se dijo que todo había sucedido porque Gustavo Macalpin había criticado al esposo de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar en el programa una hora antes de que apareciera el director del canal 66 en la transmisión.

Por favor avisen a @GustavoMacalpin que la demanda laboral por despido injustificado y la civil por daño moral están listas para firmarse, la prueba más importante ya la tenemos. pic.twitter.com/gRJluyR1aJ — Guillermo Pous Fdz. (@guillermopous) October 9, 2024

Sin embargo, el propio conductor se pronunció en redes sociales y en un mensaje que publicó en video en redes sociales, Macalpin señaló que él considera que el verdadero motivo de su despido no habría sido la crítica al esposo de la gobernadora, sino que cree que el dueño del canal ya tenía otras situaciones que lo llevaron a tomar esta decisión a la que calificó como “una grosería” por haberlo despedido en vivo.

“Obviamente a mí me sorprendió, sobre todo tomando en cuenta que llevo casi siete años al frente del programa más exitoso que ha tenido Canal 66. Me sorprendió de sobre manera. No me sorprende el despido, el problema es la forma”, dijo el periodista.

¿Quien es Gustavo Macalpin?

Tras el incidente, Gustavo Macalpin se volvió tendencia y es que se sabe que antes de que se viralizara por su despido él ya era una figura en redes sociales, pues sus videos son conocidos porque él sale a las calles a preguntarle a la gente sobre temas políticos o de cultura general y hace dinámicas con las personas.

Gustavo Macalpin tiene 37 años de edad, pues nació el 1 de abril de 1987.

Novia de Gustavo Macalpin

La novia de Gustavo Macalpin es Abigahil Sandoval, quien en realidad es su esposa, ya que se casaron en el mes de abril de este año.

El periodista compartió una fotografía de su esposa en las redes sociales, en una publicación en la que presumieron que ya habían cumplido su sueño de tener un librero.