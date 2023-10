AMLO se compromete a levantar Acapulco en diciembre; 'no habrá amarga Navidad', asegura

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los damnificados de Guerrero a que no tendrán una “amarga Navidad”, ya que la reconstrucción de Acapulco y otras zonas afectadas por el huracán Otis estará lista en esas fechas decembrinas, y reiteró que este miércoles se anunciará el plan integral para poner de pie al puerto.

“Mañana se van a dar a conocer las medidas que se están aplicando en una fase inicial que es restablecer los servicios básicos, garantizar la seguridad, apoyar con alimentación, con agua y ahora viene todo el apoyo en recursos para las familias, lo que se les va a entregar como apoyo a damnificados y todas las medidas para comenzar la rehabilitación, el poner de pie a Acapulco y lo vamos a lograr pronto, muy pronto.

leer más Confirma Evelyn Salgado 46 personas muertas y 58 desaparecidas por huracán Otis

“Se está avanzando bastante, no va a llevar mucho tiempo, tengo el sueño, el ideal, que vamos a convertir en realidad entre todos como se está haciendo, de que ya en la Navidad las familias van a estar muy contentas en Acapulco, van a estar como lo merecen, muy felices, ese es el compromiso. No va a haber amarga Navidad”, afirmó.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el presidente encargó a sus colaboradores del gabinete la electrificación de hospitales, gasolineras, estaciones para la distribución del gas, todo lo que es básico para lograr la normalidad en Acapulco y Coyuca de Benítez, principalmente.

Adelantó que este miércoles estarán todos los miembros del gabinete en la conferencia mañanera para presentar el informe sobre el plan de reconstrucción, la segunda etapa que es apoyar a la población afectada para “seguir poniendo de pie a Acapulco. Lo vamos a lograr muy pronto, muy pronto”, insistió.

El presidente dio a conocer que también se anunciarán los apoyos a la iniciativa privada que resultó afectada en Guerrero por el huracán, principalmente el sector hotelero, restaurantero y comercial.

Gobierno tiene en caja 600 mmdp para reconstrucción en Guerrero

Luego de agradecer el apoyo a México de los gobiernos internacionales ante los estragos ocasionados por el huracán Otis en Guerrero, AMLO afirmó que se tienen en caja 600 mil millones de pesos que pueden ser usados en la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez.

“No es pretensioso, no quiero que se mal interprete, pero es una de las cosas muy buenas, buenas, buenas, de no permitir la corrupción, ¿saben cuánto tenemos en caja hoy?, 600 mil millones de pesos, o sea, no tenemos problema porque tenemos finanzas sanas”, declaró AMLO.

AMLO comentó que se tienen los recursos limitados para respaldar la rehabilitación de las zonas afectadas por el huracán hace casi una semana, e incluso, destacó que también se obtuvo una buena recaudación en lo que va del año con 518 mil millones de pesos, es decir 10 por ciento en términos reales al pasar de 3 billones 171 mil a 3 billones 690 mil millones.

“Mañana vamos a anunciar ya el plan en general de cuánto se va a aportar, no hay límite, es lo que consideremos se va a necesitar” para ayudar a los damnificados de Acapulco y Coyuca, remarcó AMLO.

Más adelante, AMLO dio a conocer que el gobierno de Cuba envió a nuestro país 35 médicos especialistas que ya se encuentran en el estado de Guerrero para apoyar en las tareas de salubridad en la población afectada por el meteoro.

En ese sentido, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó que han llegado a Acapulco un total de 1,048 profesionales de la salud de todas las instituciones federales, Salud, IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Cofepris y del Consejo de Salubridad.

“En el caso de médicos cubanos 35 ya están auxiliando en Acapulco”, refirió la encargada de la política interna del país.

López Obrador refirió que “todos los gobiernos están enviando apoyos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional”, por lo cual agradeció el apoyo a sus homólogos cubano Miguel Díaz Canel, y de Venezuela, Nicolás Maduro.

Sin tener los detalles, el presidente dijo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibió una donación de casi un millón de dólares del extranjero, para ayudar a la población afectada de Guerrero.

Por último, estableció que el gobierno de Estados Unidos también ofreció su apoyo a México para las labores de reconstrucción en esa entidad, sin embargo, abundó, “a Biden lo que le solicitáramos. Vamos a esperar”.

Síguenos en Google News.

AM / FGR