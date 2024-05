Ya no habrá ‘cara a cara’ en 3er debate presidencial; representantes modifican formato

El tercer debate entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Galvez y Jorge Álvarez Máynez ya no contará con el encuentro ‘cara a cara’ que se contemplaba, debido a que sus representaciones acordaron modficaciones al formato aprobado días atrás.

En reunión, los partidos políticos acordaron cambios al último bloque en el que originalmente las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República se plantearan preguntas y se respondieran entre sí.

Pero el nuevo acuerdo fija que cada aspirante presidencial presente al INE hasta 15 preguntas acerca de los temas que se abordarán: democracia, pluralismo y división de poderes. Los cuestionamietos serán elegidos por las y el moderador para plantearlas.

Iván Escalante, representante de Claudia Sheinbaum, explicó que el formato originar no garantizaba que se respondieran a las preguntas planteadas, a pesar de las intervenciones de los moderadores.

Además de esto, se buscó devolver la bolsa de 30 segundos para que cada candidata y candidato se presente, y en cada uno de los cuatro bloques cuente con cinco minutos, de los cuales uno lo dedicará a plantear su propuesta según el tema abordado.

Antes de la reunión, Max Cortázar, representante de Xóchitl Gálvez, criticó el formato inicial por considerar que era producto de una improvisación no “bien pensada”.

“En este caso, presentan un cuarto bloque en donde hacen un enredo y unos cruces de preguntas que no tienen ni sentido. Sí es importante que entiendan que un debate presidencial no es para buscar nuevas cosas o improvisar en los formatos; de por sí, como ya lo hemos platicado, los debates son acartonados, los candidatos no pueden debatir y lo mejor que podríamos tener del tercer debate sería una pregunta y darles bolsas de cinco minutos para que los candidatos debatan”, dijo en entrevista.

Asimismo, reprochó el actuar del INE en la atención a quejas interpuestas que no han procedido, particularmente respecto a Morena.

“No han puesto un alto claro Mmorena en el tema de programas sociales, siguen sacando spots de que se les van a quitar los programas sociales, siguen repartiendo propaganda”, dijo.

JVR