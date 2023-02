“No habrá corrupción”: AMLO ordena aclarar irregularidades encontradas por Auditoría Superior de la Federación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones a sus colaboradores para responder a todas las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

“Ahora que la Auditoría Superior de la Federación sacó algunas observaciones, la instrucción que di es: ‘revisen a fondo’ . En el caso de Segalmex ya hay una denuncia penal desde hace tiempo”, recordó sin precisar si hay avances en las averiguaciones.

De acuerdo con el reporte consolidado de la Cuenta Pública de 2021, la Auditoría Superior de la Federación encontró más de tres mil 200 millones de pesos que no fueron comprobados correctamente por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), lo que sumado a los anteriores ejercicios supera los 15 mil millones de pesos en irregularidades en un organismo creado en la presente administración.

Señaló que en su administración no se permitirá que haya corrupción, sin importar de quién se trata. “Pero no se tolera la corrupción de nadie, sea quien sea, porque no somos iguales”, dijo el mandatario.

En ese sentido destacó los presuntos actos de corrupción cometidos por panistas en la alcaldía Benito Juárez, en el caso conocido como el del “cártel inmobiliario”.

El Presidente criticó que, a pesar de los presuntos actos de corrupción, la gente siga votando por Acción Nacional, e ironizó con que en la alcaldía Benito Juárez, “si ponen de candidata una vaca, gana” .

“Pero en el caso de Benito Juárez, la Del Valle, el candidato que sacó más votos en la última elección federal fue de Benito Juárez, del PAN, increíble, y ahora se destapa todo esto que los pinta como son. Pero no es nuevo, ya se sabía de la corrupción, pero, aun así, aun así, seguían votando por el PAN”, manifestó.

