No habrá impunidad ni chivos expiatorios en caso de menor fallecida en hospital del IMSS: AMLO

Tras lamentar la muerte de una niña de seis años en instalaciones del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo, el Primer Mandatario, Andrés Manuel López Obrador advirtió que será investigada la empresa encargada del elevador, pero no habrá impunidad ni se crearán “chivos expiatorios”.

“Se va a hacer la investigación, no es culpar por culpar, nosotros nunca actuamos así, no se puede castigar a cualquier persona, no puede haber ‘chivos expiatorios’, tiene que ser el que realmente es responsable” del accidente, afirmó en la conferencia mañanera.

Dijo que en el informe que tiene el gobierno existe un contrato de mantenimiento de los elevadores, uno de los cuales no funcionaba. Los empleados de la empresa responsable lo fueron a ver pero no arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse.

“Cuando bajan a la niña que llegó enferma, para atenderla de dengue, queda atrapada porque falló el elevador, estaba descompuesto. Entonces muy triste esta situación y se va a castigar a los responsables, se va a abrir una investigación”, comentó.

López Obrador insistió en que fue muy triste y lamentable el accidente de la niña que murió atrapada en el elevador, “se tiene que castigar a los responsables, no puede haber impunidad”.