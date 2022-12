No habrá vía rápida en el Senado para aprobación de Plan B electoral, afirma Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, indicó que no habrá “atropellamiento” ni “vía rápida” para aprobar el Plan B en materia electoral, por lo que una vez llegue la minuta se turnará a comisiones.

En conferencia de prensa, aclaró que no ha recibido presiones por parte del Gobierno Federal para acelerar el aval de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral que fueron avaladas en la Cámara de Diputados, pese a que el Ejecutivo federal espera su aprobación antes del cierre del periodo ordinario.

“El Senado de la República actuará con serenidad y buen juicio, es una decisión, será una discusión racional, inteligente, vamos a cuidar el procedimiento legal, el procedimiento ordinario, no habrá atropellamiento, no habrá esto llamado vía rápida , que se dispensen o se abrevien o se evite el procedimiento ordinario, no, vamos a hacerlo con mucho cuidado, con mucho respeto”, indicó.

El también líder de la mayoría parlamentaria afirmó que la mayoría de los integrantes de Morena respaldan la propuesta presidencial; no obstante, subrayó que se darán tiempo para revisar los 450 artículos que involucran las cuatro leyes.

“Vamos a imprimirle el mayor análisis, el mayor cuidado en la deliberación, vamos a procurar sean escuchados todos los grupos parlamentarios y podamos en su momento votar en consciencia sobre el contenido de estas cuatro leyes”, expuso.

Ante la insistencia de los medios de comunicación sobre el sentido de su voto, Monreal remarcó que no puede adelantarlo, porque no ha terminado de revisarlo, pero dijo que es consistente en su opinión respecto a que lo que corresponde a los cambios constitucionales no se debe resolver con modificaciones a leyes secundarias.

“Ni todo es negro ni todo es blanco, creo que hay elementos dentro de los 450 artículos que están propuestos a modificar que son avances y en esa virtud los habremos de valorar sin ningún prejuicio, descalificación o aprobación a priori”, sostuvo.

Dijo que aunque sostiene comunicación regular con funcionarios federales, como con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no ha platicado con él sobre este tema; sin embargo, remarcó que los legisladores podrán votar con autonomía.

En ese sentido, remarcó que las comisiones dictaminadoras serán las que marquen el ritmo y los tiempos de análisis.

FBPT