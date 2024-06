No habrá "voto por voto" para el PRD; INE rechaza recuento

La petición del PRD para someter a recuento todos los paquetes electorales de los comicios presidencial y del Congreso fue rechazada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En un intento por recuperar votos de aquellas actas que no fueron sometidas al recuento durante los cómputos distritales, el representante del sol azteca, Ángel Ávila, pidió al órgano electoral un "voto por voto", que fue desestimado por unanimidad del Consejo General.

Para ello solicitó expresamente que el INE instruyera abrir la totalidad de paquetes electorales de los 300 distritos electorales de la elección federal para “verificar la consistencia de los datos arrojados… máxima que existe un consenso de todas las fuerzas políticas de buscar legitimar los resultados obtenidos el 2 de junio”.

Al exponer su solicitud, Ángel Ávila mencionó que la oposición en el país siempre peleó por que las actas fueran bien contadas y que fue el Partido de la Revolución Democrática quien inició la lucha por la apertura de los paquetes electorales y mencionó ante los demás representantes partidistas que el recuento que sí se alcanzó de casi 70 por ciento ha permitido a todos los partidos recuperar votos.

La petición fue acompañada por el PAN y PRI, más no por el PT, que en voz de Gerardo Fernández Noroña reclamó al perredista no haber pedido el recuento total de actas cuando iniciaron los cómputos y no en este punto, que están a punto de concluir cuando, además, se ratifica que el PRD perderá el registro.

🚨#ACLARACIÓN | El @INEMexico NO aprobó un recuento total de votos en la sesión extraordinaria de este 7 de junio, como consignan algunas notas periodísticas. — @INEMexico (@INEMexico) June 8, 2024

FBPT