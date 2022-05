Hackean redes de Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE

Las redes sociales del representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila fueron hackeadas la madrugada de este jueves, por lo que en breve comenzará acciones legales.

En entrevista con La Razón, el perredista explicó que a las 03:00 horas de este jueves recibió un mensaje de notificación que le solicitó un código para entrar a su WhatsApp, situación que ignoró.

“Me llegó un mensaje que me pedía un código pero pensé que me intentaban hackear mis redes sociales. Al menos WhatsApp no pudieron, aunque en Facebook si entraron y mandaron mensajes a sus contactos”, explicó.

leer más Diputados del PRD presentan denuncia por hackeo a sus redes sociales; afirman que buscan intimidar

El perredista sostuvo que por el momento no tiene control de su WhatsApp y ya se encuentra realizando una revisión con especialistas de su partido, para recuperar a la brevedad su cuenta.

Ángel Ávila pidió no hacer caso de los mensajes o notificaciones que puedan salir de su cuenta, ya que más tarde podría ser recuperada y al momento no tiene control de ella.

Además, añadió que no descarta la posibilidad de denunciar su caso ante la autoridad correspondiente.

lemm.