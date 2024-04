Hallan irregularidades por más de 400 mdp en gestión de Lorenzo Córdova en el INE.

El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) reportó el hallazgo de irregularidades por más de 400 millones de pesos durante la gestión del exconsejero presidente del mismo, Lorenzo Córdova.

Así lo confirmó el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Pablo Angulo Briceño, luego de la reunión que diputados de este órgano sostuvieron con el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Luis Osvaldo Peralta.

En el encuentro expuso que desde 2015 se identificó una tendencia “inercial” para que el gasto de cada ejercicio presupuestal tuviera una carga hacia los dos últimos meses.

“Tenemos años con unos gastos muy complicados… ¿A qué consideramos que se debe esta conducta inercial? consideramos que la tendencia ha sido de esa manera porque sabemos que si llega el 31 de diciembre los entres no pueden ya disponer de ese dinero, entonces lo que quieren hacer es gastarlo rápido, porque de lo contrario tendrían que devolverlo a la Tesorería de la Federación, lo que es una gran resistencia y aquí no ha sido la excepción”, dijo en la reunión.

Agregó que derivado de auditorías en adquisiciones de bienes y servicios hay cinco hallazgos principales: que se establecen limitaciones a posibles ofertates para contrataciones, no se verifica la autenticidad de la información que proporcionan, se contratan bienes y servicios que terminan por no utilizarse y hay una resistencia a las compras consolidadas, además que en muchos casos no se acredita la exhaustividad de las investigaciones de mercado.

Otro hallazgo data de 2021 cuando se ordenó la realizacion de 31 foros de distritación pero sólo se hicieron nueve, con un gasto de 25 millones de pesos.

Otro caso emblemático, como él lo llamó, es relativo a obra publica y es “más triste” porque se trató de la sede de la junta local en Zacatecas, en condiciones de deterioro, cuya construcción fue por más de 120 millones de pesos.

Pese a esta situación, descartó un riesgo para el proceso electoral a causa de las “dificultades administrativas”.

“Nosotros creemos que no, que no existe ningún riesgo como en cualquier ente va a haber problemas administrativos aquí y allá… De cara a la elección, el INE es administrativamente estable para enfrentar la elección”, declaró.

JVR