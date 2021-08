“Hallazgos cambian los sucesos en Ayotzinapa”

A tres años de que el Gobierno federal se comprometiera a resolver el caso por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzanapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aseguró que los recientes hallazgos de normalistas en la barranca La Carnicería, es una muestra clara de que no existió un incendio en el basurero de Cocula, Guerrero, lo que cambia por completo la narrativa inicial.

“Son un elemento muy fuerte para mirar el tema, pero el elemento más fuerte es comprobar que no hubo ninguna conflagración en el basurero, si tus hablas de una narrativa inicial no es solo el hallazgo de estos restos sino de toda la evidencia que el incendio no existió, y estamos buscando la conformación de muchos de esos aspectos”, manifestó.

En entrevista con La Razón, la exfiscal de Colombia también consideró que “puede haber justicia si se remueven todos esos pactos y se descubren todas esas simulaciones”.

“El tema es que salen elementos que te van confirmando con mayor fuerza algo que pudo ser, en este caso es que no hubo incendio y en la carnicería hay algo, pero tampoco hay evidencia de que fue ahí, el tema es cómo lo vas confrontando”, explicó la experta.

A menos de un mes de que se cumplan siete años del caso, la experta también aclaró que la investigación se ha retrasado por la alteración de pruebas, tortura, así como el exceso de formalismo y elementos propios del sistema penal que complejizan la acción.

“El tema es la aplicación del derecho material antes de la forma, y el derecho mexicano es muy formal, y no transita porque a veces le falta una coma, un cuadrito y son cosas que no deben ser ya que es una visión internacional”, dijo.

Buitrago también criticó al sistema de justicia en México, porque, dice, tardan en judicializar un caso hasta siete meses, aparte de que el tema de los amparos es “inimaginable” ya que cualquier persona lo hace, y solo retrasa una investigación.

“No hay sentido de que haya amparos, lo que tiene recursos para quién lo interponga, lo que paraliza todo”, dijo.

Agregó que la idea es seguir tratando de abrir las puertas porque la labor es compleja, y se tiene que seguir abriendo el pacto de silencio que existe desde el sexenio anterior, pues si bien hay algunas líneas de investigación que son prometedoras para llegar a la verdad, es necesario seguir su análisis para llegar a cosas más concretas.

Respecto al fallecimiento de testigos del caso, dijo que es importante lo que pudieron haber aportado, aunque aclaró que hay más formas de llegar a la verdad, porque debe haber justicia en el caso cuando se descubra lo que pasó.

“Tiene que haber justicia y puede haber justicia si se remueven todos esos pactos y se descubren todas esas simulaciones, porque en el tema hay muchas cosas, hay que ver todo el contexto que hay en el fondo, todo lleva un proceso y creemos que puede haber justicia”, aseveró.

La experta señaló que existe evidencia de que hay sujetos que cambiaron información, que realizaron falsificaciones y adulteraron informes, aunque está llegando la justicia porque están dentro de la trama del caso de la desaparición.

Además, lamentó que a lo largo de seis meses hayan fallecido padres y se encuentren enfermos más, por lo que se comprometió a seguir buscando la verdad de los hechos, ya que “hemos ido llegando a la verdad poco a poco, pero creo que el punto es seguir buscando, ya que hay parte de verdad en los restos que se encontraron en la segunda fase, entonces tenemos que seguir trabajando en los términos de tratar de encontrar y complementar la verdad, pero hemos estado haciéndolo”.