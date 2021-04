Hay confianza en decisión del TEPJF, dice Raúl Morón

Raúl Morón dijo que espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le devuelva la candidatura al gobierno de Michoacán que le retiró el INE, porque hay confianza en las instituciones.

En entrevista con La Razón, Raúl Morón hizo un llamado a sus seguidores y militantes de Morena a mantener la calma y si pretenden organizar alguna manifestación que se lleve a cabo de forma pacífica y por la vía legal.

“Llamamos a la gente a estar tranquila, a estar serena, si hay intenciones de movilizaciones que sea de forma pacífica, que expresen su indignación por lo que ha hecho el Instituto Nacional Electoral (INE), pero todos hay que estar tranquilos hasta que las instituciones resuelvan, nosotros confiamos en las instituciones y entendemos que van a resolver con base a derecho”, manifestó Morón Orozco.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se presento el recurso de apelación ante el TEPJF. Morena no había recibido la notificación por parte del INE, por lo que, de acuerdo con Sergio Gutiérrez Luna, representante del partido ante el organismo, todos los plazos para apelar y sustituir a su candidato se encuentran suspendidos.

Para el alcalde de Morelia con licencia, sí hay motivaciones políticas por parte de algunos integrantes del Consejo General del INE.

“En el caso del Instituto Electoral (hay motivaciones políticas) en las consejeras y consejeros que votaron para quitarnos la candidatura, hay elementos que seguramente pronto se conocerán, porque no se entiende una votación de seis a cinco.

Tengo confianza en el TEPJF porque son doctos, conocedores del derecho electoral, que no es así con los consejeros y consejeras tienen otras características de carácter técnico porque además son diferentes funciones unos son árbitros y organizan las elecciones y otros califican el proceso electoral

Raúl Morón, Alcalde de Morelia con licencia

“Como los argumentos no han sido tan convincentes para que la decisión sea por unanimidad o por mayoría, en esta votación lo que se lee, es que hay otros elementos inmersos”, aseguró Raúl Morón.

El michoacano consideró que el INE, aún es confiable porque hay funcionarios que defienden la democracia.

“El INE como institución es confiable, algunas consejeras y consejeros no, por la actitud que han tenido y porque a mi juicio no han cumplido con su papel de árbitro, están jugando con una parte, han tomado partido y yo creo que está a la vista esa actitud socarrona, burlona; a otros mis respetos, han actuado conforme a la ley”, estimó el morenista.

Raúl Morón aseguró que durante el tiempo en que se registró como aspirante y luego pasó la encuesta interna de Morena, no hizo ningún gasto y fue requerido por dos mantas y un “banner” en internet, cuyo costo fue de tres mil pesos, pero no hubo más requerimientos del INE.

Sobre el plazo para realizar la sustitución de candidatos, que en el caso de Raúl Morón fueron cinco días los que dio el INE, el alcalde con licencia dijo que no puede cumplirse mientras esté vigente el proceso de apelación y no haya una sentencia firme por parte de la autoridad.

“Es algo que también va a ser atacado por el recurso que el partido va a interponer y que nosotros estamos atacando con un juicio de derechos civiles, entendemos que si todavía está abierto el litigio en mi caso, no hay todavía una resolución final y no puede adelantarse ninguna pena o ejercerse alguna sanción de esta naturaleza”, enfatizó Morón Orozco.

Manifestó tener confianza en la decisión que adoptará el TEPJF porque son “doctos son conocedores del derecho electoral, que no es así con los consejeros que tienen otras características técnicas porque además son diferentes funciones, unos son árbitros y organizan las elecciones y otros califican el proceso, me parece que este conocimiento a fondo del derecho electoral puede ayudar mucho para que no se tumben estas candidaturas de esta manera antidemocrática”, concluyó.

El dato: El pasado martes el Consejo General del INE aprobó, con 6 votos a favor y 5 en contra, retirarle la candidatura por la gubernatura de Michoacán a Raúl Morón Orozco.

te puede interesar Piden a candidatos resolver diferencias con el INE por la vía institucional

Signos autoritarios con decisiones de INE: Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo que con las decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos consejeros ratificaron la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón Orozco, y otros morenistas, hay signos de “regresos autoritarios”.

“Estamos viendo acciones, signos de regresos autoritarios que nunca nos imaginamos que íbamos a tener en plena cuarta transformación. La historia de la lucha por la democracia a veces uno piensa que los logros que se van teniendo son irreversibles, pero no, la lucha por la democracia es permanente”, declaró.

De gira por Tlaxcala, donde encabezó una conferencia de prensa para seguir respaldando a la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Lorena Cuéllar, insistió en que la determinación del órgano electoral fue una “farsa”, por lo que reiteró que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Reiterar que vamos a ir por la vía legal a impugnar las decisiones del INE, lo haremos por la vía legal y pacífica, no podemos permitir estos signos de regresos autoritarios de cómo el PRIAN está tratando de robarnos a través de nuestras instituciones electorales lo que no nos puede ganar en la competencia democrática”, aseveró.

Sobre las inconformidades que hay en Tlaxcala por la selección de Lorena Cuellar, Delgado Carrillo señaló que ella ganó un proceso de encuestas porque así funciona la democracia en Morena, y agregó que “el que quiera puestos que se vaya al mercado”.

Indicó que en la entidad tlaxcalteca, la ciudadanía sí quiere que llegue la cuarta transformación de la mano de una mujer gobernadora.

Con información de Antonio López