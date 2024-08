Hay contradicciones en investigación del asesinato de Melesio Cuén, desde el inicio: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO afirmó que fue acertado atraer el expediente del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, ya que hay contradicciones en la investigación inicial.

MÁS INFORMACIÓN FGR revela omisiones en Sinaloa en caso Cuén, ligado al Mayo

"Fue acertado que se atrajera el expediente y que esté a cargo de la investigación la Fiscalía General de la República (FGR) por esto estamos ya sabiendo estas contradicciones", dijo AMLO durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

AMLO reiteró que la FGR lleve a cabo una investigación a fondo de manera seria y se informe de todo a la ciudadanía, para esclarecer qué pasó con el crimen de Cuén Ojeda, cometido el 25 de julio pasado.

"Autorizaron desde el primer momento porque la versión inicial en el caso del exrector versó sobre que había sido ejecutado en la gasolinera, que había puesto resistencia incluso, eso fue lo que declaró el testigo, el que lo acompañaba", refirió AMLO.

AMLO agregó que "luego el señor Zambada dijo no, lo asesinaron ahí donde se dio el encuentro".

AMLO aseveró que han salido algunos detalles que "no coinciden", por lo que es importante investigar a fondo.

"Y ahora la Fiscalía también está dando a conocer que hay cosas que no coinciden, por eso nosotros queremos que se haga una investigación a fondo seria y que se informe de todo", aseveró.

Más adelante, AMLO refrendó su respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a pesar de las discrepancias con la fiscal general de justicia del estado, Sara Bruna Quiñonez.

"Sí (respaldo) porque no sabemos si él estaba enterado de esta situación. Ya él ha dicho que no estaba en el país, pero vamos a esperarnos, vamos a esperar a tener toda la información y que se aclare que no sea como antes que se ocultaban las cosas, no ocultar absolutamente nada y conocer las causas", puntualizó AMLO.

