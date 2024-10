No hay CURP biométrica obligatoria

Vaya enredo el que se generó en los últimos días a partir de que en el Registro Civil de Veracruz tomaron la iniciativa de hacer su propia CURP biométrica. Y es que a partir de que funcionarios de la entidad empezaron a invitar a la gente a tramitarla se dio un teléfono descompuesto que llevó a suponer que esta decisión, estrictamente local, derivaba de una directriz nacional. Pero no es así. La Secretaría de Gobernación a nivel federal ya aclaró, a pregunta de este medio, que no ha emitido ningún comunicado oficial a las entidades para que sea obligatoria. También, que el trámite de toma de datos biométricos de la CURP no corresponde a una política respaldada por el Registro Nacional de Población y que, por lo anterior, a la fecha no existe ninguna obligación sobre esa toma de datos. Ahí la aclaración.