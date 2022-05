Aún no hay definición sobre Cumbre de las Américas, hay que esperar: AMLO

A unas semanas de que se realice la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay que esperar porque aún no hay una definición sobre la propuesta de México para que se invite a todos los países,

“Vamos a esperarnos porque todavía no hay una definición, se está conversando , dialogando vuelvo a agradecer al gobierno de Estados Unidos, porque no ha habido cerrazón y está tomando en cuenta nuestra propuesta de invitar a todos, que nadie excluya a nadie, entonces estamos buscando una respuesta en beneficio de los pueblos”, comentó.

López Obrador además pidió no adelantar vísperas, ya que hay muchas filtraciones, y hay quienes no quisieran que se llevará a cabo la cumbre o que fracasara o que no asistieran todos.

“Así andan, porque no piensan en la necesidad de unirnos, de hermanarnos, están muy ideologizados, hay mucho fanatismo, predominan los dogmas y no se piensa en los pueblos”, comentó.

Agregó que no debe ser un asunto de las cúpulas, del poder económico, del poder político y ni siquiera de los internacionalistas.

