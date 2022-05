“Falta tiempo”: AMLO sobre Cumbre de las Américas; no ha habido rechazo tajante a su propuesta

Tras asegurar que desconoce si durante el tiempo en que estuvo de gira llegó la invitación para la Cumbre de las Américas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todavía falta tiempo para que se realice el evento continental.

“Falta todavía tiempo, faltan más de 10 días, y se está hablando, se está dialogando con el propósito de que se invite a todos y hay muy buena disposición del gobierno de Estados Unidos”, dijo

Detalló que el gobierno ha actuado de manera respetuosa y que no ha habido un rechazo total , tajante sobre su propuesta.

“Yo espero, pues que, en esta semana ya podamos informar para no estar especulando con conjeturas, filtraciones, mejor cuando ya tengamos todos los elementos, vamos aquí a fijar nuestra postura.

Al ser cuestionado si ya recibió la invitación formalmente, aseguró que no ha habido ningún problema y comentó que no tenía completa la información.

“No tengo completa la información, porque a lo mejor si, ya, Relaciones (Exteriores) recibió la invitación o en la oficina, como he estado afuera, no he podido revisar la correspondencia”, comentó.

Aunque señaló que ese no era el tema, porque se está buscando que sea la Cumbre del diálogo y de la hermandad.

“Que Los Ángeles se convierta en la sede mundial del diálogo y la fraternidad para mandar un buen mensaje al mundo de la importancia del diálogo, de la política y el de resolver nuestras diferencias, haciendo a un lado el uso de la fuerza y la confrontación”, apuntó.

