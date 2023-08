Hay desabasto también de insumos médicos.

El desabasto en el país no es solamente de medicamentos, sino también de insumos médicos. En un registro de más de cuatro mil denuncias ciudadanas por desabasto de medicamentos e insumos médicos en los hospitales del país, cerca de mil 500 incluyen quejas por la carencia de suministros en los nosocomios públicos.

Sin embargo, no existe la precisión de que sean las únicas denuncias por la falta de insumos debido a que muchas de ellas se mezclan con las de los medicamentos.

Así lo han documentado diversas asociaciones que se han sumado al registro de Cero Desabasto, impulsado por Nosotrxs, que refiere que en los últimos cuatro años han documentado que, junto con el problema por la falta de medicamentos en el país, los hospitales no cuentan con materiales, aparatos o instrumentos para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hasta prevención de enfermedades.

De acuerdo con dicho registro, a pesar de que México cuenta con equipos médicos que cumplen estándares internacionales, no existe el abasto adecuado.

En muchas ocasiones se les pide a los familiares que lleven desde gasas o algodón hasta catéteres, pero hay otro tipo de materiales que no es viable adquirirlos, sobre todo los que son de apoyo vital

Israel Rivas, Líder del Movimiento Nacional de la Salud

A este balance de los últimos cuatro años se suman las 620 denuncias que registraron en el primer cuatrimestre de este 2023, que incluye tanto medicamentos como insumos médicos.

Entre las principales carencias, indican los reportes, se encuentran los suministros de laboratorio, suministros para la protección e higiene, material de curación, dispositivos médicos y hasta equipos de apoyo vital, que sirven para situaciones de emergencia o pacientes en condición crítica.

El líder del Movimiento Nacional de la Salud, Israel Rivas, quien principalmente ha denunciado el desabasto de medicamentos oncológicos, sobre todo para el tratamiento de niños, explicó que, al igual que la falta de medicinas, los pacientes que tienen que recurrir a hospitales públicos padecen, además de su enfermedad, la falta del instrumental necesario para ser atendidos.

Gráfico

“Por ello, en muchas ocasiones se les pide a los familiares que lleven desde gasas o algodón hasta catéteres, pero hay otro tipo de materiales que no es viable adquirirlos, sobre todo los que son de apoyo vital”, comentó.

Mencionó que el desabasto de los insumos médicos se hizo más evidente durante la pandemia de Covid-19, cuando incluso se realizaron diversas protestas por parte del personal de instituciones de salud, que salieron a las calles a hacer público un problema que llevan años padeciendo.

“Lo vimos en la Ciudad de México. Cuántas veces hemos encontrado protestas del personal de salud, médicos, enfermeras bloqueando las calles porque no tienen ni con qué trabajar. Durante el Covid no les dieron ni la protección necesaria, en muchos casos; ellos ponen los insumos para tratar a sus pacientes. Así como faltan los medicamentos y no se surten las recetas ni los tratamientos, así también prevalece el problema con el equipamiento médico”, dijo.

El material de Cero Desabasto señala que, durante la actual administración federal, se hicieron cambios en el mecanismo para la adquisición de medicamentos e insumos médicos bajo el argumento de combatir la corrupción; sin embargo, apunta que, de acuerdo con las denuncias, es un problema que no se ha abatido.

Esto no se trata de política o de denuncias contra un gobierno o un partido; aquí es la vida de las personas y nos llegan casos de emergencia todos los días y no tenemos para atenderlos

Hugo Alvarado, Médico pediatra del Hospital de Balbuena

Establece que, junto con medicinas y materiales básicos de curación o equipamientos, se siguen documentando reportes de desabasto en los que se estima que se presentaron casos de corrupción y la tasa de denuncias relacionadas ha ido en aumento del 2021, que fue de 36.5 por ciento, al 39.3 por ciento en el 2022, y este año representa el 40.8 por ciento.

Médicos adscritos a los servicios de salud de la Ciudad de México señalaron que el problema en los nosocomios locales y los que se coordinan con la Federación alcanza el desabasto no sólo de los insumos más esenciales, sino de hasta equipos como para estudios de radiografías o tomografías.

Un médico pediatra del Hospital de Balbuena, Hugo Alvarado, quien junto con otros profesionales de la salud encabezaron protestas en los meses pasados por la falta de insumos y por las que señalaron como “malas condiciones laborales”, explicó a La Razón que ellos encuentran un problema general en la insuficiencia de materiales y medicamentos.

“Esto no se trata de política o de denuncias contra un gobierno o un partido; aquí es la vida de las personas y nos llegan casos de emergencia todos los días y no tenemos para atenderlos, no tenemos para sacarles las radiografías; cómo lidiamos con eso, cómo hacemos curaciones. Antes la queja era que no había camas; ahora, aunque puedan ser hospitalizados, no hay con qué atenderlos, ésa es nuestra queja”, manifestó.