Hay más dosis, pero aplican 57 mil por día

México ha recibido ya 9 millones 758 mil 395 vacunas contra Covid-19, sin embargo, el promedio diario de aplicación de la primera dosis es de 57 mil 772, velocidad que pone cuesta arriba alcanzar la meta de llegar a los 500 mil inmunizados cada 24 horas, planteada por la Secretaría de Salud (Ssa).

La falta de un suministro regular fue el argumento que justificó el ritmo inicial de vacunación; sin embargo, si se descuentan los días en los que se presentó esta situación y se toma en cuenta sólo el periodo en el que ya hubo entregas regulares de embarques, el promedio sube a 119 mil 465 personas cada 24 horas, una cifra también distante de la requerida para lograr la meta —igualmente planteada desde el Gobierno federal— de tener vacunadas a 80 millones de personas en julio.

Tan sólo en marzo han llegado 5 millones 918 mil 770 dosis de cuatro farmacéuticas, equivalente a un 60.6 por ciento del biológico con el que dispone el país para su aplicación inmediata.

A finales de febrero el promedio de primeras dosis aplicadas fue de 28 mil 204 al día, es decir, que en un mes el incremento fue insuficiente para cumplir el ritmo planteado por el Gobierno federal.

México sólo ha registrado dos días seguidos con más de 300 mil vacunas aplicadas. Esto ocurrió entre el 9 y el 10 de marzo con 313 mil 202 y 361 mil 106 respectivamente, ésta última ha sido la cifra récord. Lo anterior fue una semana después de que llegó un embarque de más de 800 mil dosis de Pfizer. Después de esa fecha, se han registrado picos en los que se superan las 200 mil dosis, pero también han bajado a 80 mil por día.

Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que cuando se tenga un mayor volumen de dosis, aunque sin especificar la cantidad, se podrá inmunizar a más habitantes.

“Nuestra meta es llegar a lo más posible, es probable que estemos teniendo vacunaciones de 500 mil, 600 mil personas diarias en la medida en que ya las 10 mil brigadas, son un poco más de 10 mil brigadas, estén en zonas urbanas de mayor tamaño, en las capitales de las entidades federativas”, declaró en conferencia.

QUINTO EN AL

Pese a que fue el primer país en recibir un embarque de vacunas Covid, el 24 de diciembre, nuestro país ocupa el quinto lugar en avance por cada 100 habitantes en América Latina, de acuerdo con información de Our World In Data.

Mientras que Chile ha aplicado 44.3 dosis por cada 100 personas, México ha suministrado 4.3. Por encima del país, en la región están Uruguay, Argentina y Brasil.

Sinovac es la farmacéutica que ha contribuido con el mayor volumen del biológico en el último mes, con 2 millones 800 mil dosis. Además, ha sido la única en cumplir el calendario de entregas establecido por la Ssa. En contraste, sólo recibió 200 mil dosis de Sputnik desarrollada por el Centro Gamaleya. Además, éstas serían utilizadas exclusivamente para completar los esquemas de los adultos mayores en la Ciudad de México.

La meta prioritaria del Gobierno federal es vacunar a los 14 millones 742 mil 133 de adultos mayores para finales de abril, aunque en un inicio el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estaría listo a mediados de mayo.

Ante este panorama se deberán aplicar un promedio de 270 mil 885 primeras dosis diarias para una cobertura parcial de este sector, cuatro veces más de lo aplicado en los primeros tres meses.

Lo anterior sin considerar las segundas dosis, que corresponden a personas de la tercera edad, trabajadores de la salud y personal docente.

La inmunización del personal de salud también se ha estancado en las últimas semanas, ya que faltan 248 mil 167 de 1.1 millones en el sector por ser protegidas. En tanto, el resto del personal, que no está directamente en áreas Covid, debería ser protegido a la par de los adultos mayores, a finales de abril.

El dato: La Secretaría de Salud informó que hasta ahora, se han aplicado vacunas a adultos mayores en 938 municipios y esta semana se incorporarán 124 más.

AMLO rechaza uso electoral de inoculación

El Gobierno federal no trafica con la necesidad de la gente, ni con el plan de vacunación contra el Covid-19, respondió el Presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes sugieren que éste se utiliza de manera electoral.

“No hay opinión sobre eso porque si no nos meteríamos a un debate que no conviene, sólo decir que no somos iguales, nosotros no traficamos con la necesidad de la gente, tenemos principios, ideales, y esto es un asunto muy serio que demanda de mucha responsabilidad”, aseguró.

Legisladores panistas acusaron al gobierno de López Obrador de utilizar con propósitos electoreros las vacunas, e incluso advirtieron que presentarán una denuncia ante las autoridades correspondientes.

En conferencia, el mandatario afirmó que ya se tienen las vacunas suficientes para proteger a la población del Covid-19, lo cual son buenas noticias porque se tiene garantizado el abasto de dosis, ya que lo más difícil era conseguirlas y hoy ya se tienen.

Indicó que la vacuna es para todos y toca al actual Gobierno resolver la distribución y la aplicación, porque es su función, lo cual se hizo con anticipación, se guardó el dinero necesario y se empezaron a conseguir las vacunas en el extranjero.

“Afortunadamente México tiene mucho prestigio en el extranjero y las empresas farmacéuticas y gobiernos nos apoyaron”, finalizó.

Con información de Sergio Ramírez