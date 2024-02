“No hay garantía suficiente para comicios”, señala PRD

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que durante este proceso electoral la coalición enfrentará una elección de Estado y una crisis de inseguridad en manos del crimen organizado.

Señaló que es insuficiente el protocolo que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) para blindar el proceso electoral. “Hoy no hay garantías suficientes para estos comicios, no basta con que a unos y unas candidatas se le asigne un escolta o custodia”, aseveró.

El sol azteca mencionó desde diciembre pasado que el crimen organizado está presente en varios territorios y puede tener control en los comicios del 2 de junio, principalmente en la zona de tierra caliente donde hay disputas por el territorio entre organizaciones criminales.

Incluso, pidió un mapa de riesgo en las principales entidades y municipios en donde pueden verse vulnerables las autoridades. “Se están generando escenarios de violencia sin que el Gobierno federal asuma su responsabilidad de garantizar elecciones seguras y en paz”, aseveró.

El perredista indicó que es responsabilidad fundamental del Gobierno federal la seguridad, por lo que exigió que no la asuma: “Nos estamos ahogando en sangre y en Palacio Nacional están encerrados en una burbuja, no ven, no escuchan, ni toman en cuenta lo que está verdaderamente pasando”.

En conferencia, acusó que el Ejecutivo federal sigue metiéndose en el proceso electoral para apoyar a su candidata Claudia Sheinbaum y aseguró que quiere olvido sobre sus supuestos nexos con el crimen organizado, “que lo colocan como un narco gobernante”.

“Quiere que nos olvidemos de esto, pero no vamos a quitar el dedo del renglón”, advirtió al tiempo de reiterar que el PRD está en un proceso de reapertura a la sociedad civil.