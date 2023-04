Hay un posible acuerdo para la venta del avión presidencial, reconoce AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este jueves que hay un posible acuerdo para la venta del avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón”, aunque pidió esperar a que se “firme” para dar los detalles y adelantó que los recursos obtenidos se destinarán a dos hospitales del IMSS-Bienestar.

#ConferenciaPresidente | Jueves 20 de abril de 2023 https://t.co/ExSabnlCjF — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 20, 2023

“Lo del avión se está viendo, hay la posibilidad de que se venda, no puedo decir más, sólo que al obtenerse ese recurso se va destinar para dos hospitales. Uno en Tlapa, en la Montaña de Guerrero, que es la zona más pobre del país, y otro en Tuxtepec, Oaxaca“.

“No puedo hablar más. De todas formas, se venda o no se venda el avión esos hospitales se van a hacer, pero sí me gustaría que ese dinero se destinará a esos dos hospitales. Estamos viendo ese asunto”, señaló en su conferencia matutina.

El pasado 13 de febrero, el mandatario federal dijo que ofreció a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el avión presidencial “que no tiene ni Obama” a cambio de aeronaves de carga y helicópteros contra incendios, y que su propuesta estaba siendo analizada.

“Ese avión no lo tiene ni (Barack) Obama, que por cierto no hemos podido vender porque es tan lujoso, ahora que vino el presidente Biden le pedí que nos ayudara y aprovecho para recordarle, no está viendo las mañaneras pero a lo mejor le informan, que le mandábamos el avión y que nos mandaran aviones de carga, helicópteros para apagar incendios“, comentó.