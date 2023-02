No hay en puerta compra de vacunas contra Covid

Actualmente, el Gobierno federal no está en proceso de adquirir vacunas contra Covid-19, ni bivalentes ni de algún otro tipo.

“El Gobierno Mexicano no está en proceso de fijar un compromiso o firma de ningún instrumento contractual tendente a la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2”, indicó la dependencia federal, en respuesta a una petición de información a través de los mecanismos de transparencia.

Asimismo, subrayó que la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud no ha participado en la celebración de contrato alguno para adquirir dosis bivalentes contra la enfermedad.

La realidad es que no se está trabajando en la prevención. Esta situación nos va a afectar a largo plazo. Lo más grave es que no hay refuerzos

Alejandro Sánchez

Investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica

Expertos consultados por este diario vieron con preocupación la falta de inmunizaciones, pues a estas alturas las autoridades ya deberían estar aplicando los biológicos bivalentes contra Ómicron, dijeron, y señalaron que, de lo contrario, crece el riesgo de nuevas olas y más contagios, ya que se va debilitando la inmunidad.

Alejandro Sánchez Flores, investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, dijo a La Razón que la situación es muy grave, pues se demuestra que no hay una planeación y prevención, a pesar de que se ha pregonado hasta el cansancio.

“La realidad es que no se está trabajando en la prevención. Esta situación nos va a afectar a largo plazo, pues el hecho de no saber cuántas dosis hay en existencia te demuestra que ni hay o que ni siquiera se sabe cómo se van a distribuir. Lo más grave es que no hay refuerzos, a pesar de que siguen mutando las variantes”, explicó.

El experto mencionó que lo peor es que ni siquiera está contemplada la dosis bivalente en la estrategia de vacunación, lo que es un grave error, ya que se deja a la deriva el tema de inmunidad en una época en la que comienza de nueva cuenta a repuntar los casos en algunas entidades como Quintana Roo.

Sánchez Flores dijo que la variante XBB1.5, conocida como “Kraken”, ya se encuentra propagada a nivel nacional, lo que desde su perspectiva debe ser una preocupación, ya que es un nuevo linaje que puede generar más contagios.

“Las vacunas también van en una carrera y las que teníamos eran para el virus original, pero ya se están quedando atrás y lo nuevo es la bivalente, pero también ya va en rezago”, detalló.

En caso de que se acabe la inmunidad, advirtió que van a aumentar considerablemente los contagios y las afectaciones, sobre todo en los siguientes meses a partir de octubre, porque sin inoculaciones en todo este año, el panorama no es nada alentador, de acuerdo con el investigador.

La verdad es que no hay información. Siempre hubo mucho secretismo en lotes, sin que se conozca la causa, y ahorita sigue centralizado por el Gobierno

Rodrigo Jácome

Virólogo de la UNAM

Además, advirtió que la Dirección General de Epidemiología de la Ssa comenzó a limitar toda información que tiene que ver con Covid-19, pues de diario se pasó a cada siete días los datos de vacunación.

Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM, dijo que las autoridades nunca han tenido interés en comprar la biológicos bivalentes, que ya cuentan con información de Ómicron, debido que la última que se compró fue Abdala, pero se quedaron sin vacunar cientos de niños, debido a que no se adquirieron dosis de Pfizer.

“La verdad es que no hay información. Siempre hubo mucho secretismo en lotes, sin que se conozca la causa, y ahorita sigue centralizado, pues fue el Gobierno federal quien hizo toda la estrategia, lo que también fue un error. Hay que esperar a ver si en algún momento se cambia la estrategia y se adquieren”, indicó.

El especialista señaló que se desconoce si hay dosis para los siguientes meses y si alcanza la inmunidad con esas vacunas.