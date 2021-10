Si no hay razas, es inconcebible el racismo, opinan AMLO y su esposa

Al publicar una pintura encontrada en el yacimiento de Calakmul, el Presidente Andrés Manuel López Obrador opinó, junto con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, que "si no hay razas es inconcebible el racismo".

"Está demostrado científicamente que las razas no existen. Hay culturas. Además, estoy de acuerdo con el argumento de Beatriz: si no hay razas es inconcebible el racismo. Miren esta pintura de 300 años a.C. de Calakmul", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Durante muchos años se conmemoró el 12 de octubre como el "Día de la Raza", pero la administración de López Obrador ha buscado la reivindicación de los pueblos originarios.

Gutiérrez Müller refirió que el término "Día de la Raza" fue acuñado por José Vasconcelos, en 1925; luego, mediante un decreto del Congreso de la Unión se convirtió en "fiesta nacional" de México desde 1929.

"Agradezco a quien haya tenido la idea de dejar de celebrar a 'la raza' y a 'la raza' precisamente el 12 de octubre. Dos razones: el biólogo molecular Alberto Kurnblihtt, entre otros, ha sostenido de manera científica cómo existen las razas en los animales y en las plantas, mas no en los seres humanos. Así que no festejar algo inexistente es un avance y, además, en tal fecha pues, como ya he escrito en ocasiones anteriores, el continente en el que vivimos ya había sido divisado, visto, pisado, conocido o como se le determine, mucho antes que Cristóbal Colón.

"Me quedo por ahora con 'La invención de América' que propuso Edmundo O’Gorman; esto es: el continente no fue descubierto, sino que nació en el imaginario colonizador como una tierra jamás pisada y que, por tanto, otorgaba derecho sobre ella. Sin embargo, España convirtió el 12 de octubre en día de fiesta nacional (Ley 18/1987). 'Día de la hispanidad', así le llaman", apuntó la escritora en su cuenta de Facebook.

La esposa del presidente López Obrador inquirió si en las escuelas se ha dejado de celebrar la fecha como una efeméride en que los alumnos son formados en los patios, bien peinados y uniformados, agitando banderitas tricolores los 12 de octubre.

"A quien se le tenga que agradecer, va mi reconocimiento. No hay razas ni manera de encomiarlas. Es sospechoso ese 'descubrimiento' hoy en día y no hay manera de exaltar una fecha mal denominada. Lo que sí es un hecho lamentable es que, aun no habiendo razas entre los hombres, exista el racismo", remató.

LRL