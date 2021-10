Ricardo Monreal: No me voy a pelear con AMLO por candidatura presidencial

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, puntualizó que no se va a pelear con el Presidente Andrés Manuel López Obrador por la candidatura presidencial de 2024, pero reiteró que se debe democratizar al partido.

Insistió en que para cambiar el método de selección del candidato para los próximos comicios presidenciales, no es suficiente un acuerdo entre los aspirantes, sino que se requiere un cambio de estatutos, el cual deberá darse a través del Congreso Nacional de Morena.

Monreal subrayó que no es suficiente con la realización de encuestas para definir al candidato presidencial, pero indicó que cualquier ruta que se tome debe privilegiar la cohesión y la unidad.

“Tienen que modificarse los estatutos en un congreso de Morena y ahí serán los delegados los que definan, pero la opinión del Presidente es muy fuerte y nosotros nunca vamos a confrontarnos con el Presidente”. Andrés Manuel López Obrador

Ricardo Monreal: No me van a hacer pelear con AMLO

En ese sentido, el senador por Zacatecas evitó señalar si es necesario que el Presidente de la República se deba hacer a un lado en el proceso interno de Morena y puntualizó que no se va a pelear con López Obrador .

“No me van a hacer pelear con el Presidente, lo estimo, lo respeto, no me voy a apartar de esa línea, hay que aguantar, hay que seguir luchando”, enfatizó.

Ricardo Monreal reconoce las declaraciones de AMLO respecto a la contienda electoral

Monreal reconoció las declaraciones de AMLO, quien rechazó tener favoritos para 2024: “Qué bueno que lo dijo así, porque eso le da una idea clara a los simpatizantes para que en su momento quienes nos inscribamos, los militantes y los ciudadanos, puedan emitir una opinión libre”, declaró.

El líder de la mayoría legislativa en el Senado subrayó que en el proceso interno para seleccionar al candidato de Morena a la Presidencia de la República se debe ahuyentar cualquier riesgo de ruptura.

“Tengo respeto por Sheinbaum, es una mujer estupenda, está haciendo un buen trabajo en la Ciudad de México, y respeto mucho a Marcelo (Ebrard) y debe ser de los mejores colaboradores del Presidente que le ha dado resultados y actuado con eficacia. Los tres vamos a ir a un proceso, es importante no dividirnos, llamar a la cohesión y a la unidad”, remarcó.

Ricardo Monreal aclara que no se retirará de la contienda interna para la presidencia de México

Ricardo Monreal dijo que felicita a Ebrard por su decisión de no declinar a la contienda interna, como lo declaró el lunes en el Senado, y recordó que él tampoco se retirará.

“Yo no he declinado nunca, hubo una encuesta en la Ciudad de México que yo nunca acepté, pero es tiempo pasado, pero yo no he declinado y a la buena se puede ganar, en Morena y con Morena”. Ricardo Monreal

