AMLO: No tengo preferido o preferida para 2024; se hará encuesta para candidatura

De cara a la sucesión de 2024, Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que no tiene ningún preferido o preferida para que abandere a Morena por la candidatura a la Presidencia de México.

En opinión del mandatario y fundador de Morena, debe ser la gente, mediante el método de encuesta, la que decida quién será la persona que competirá por la Presidencia de la República.

“No tengo ningún preferido o preferida, hablando en términos de pluralidad y de género, ¿quién lo va a decidir en su momento? El ciudadano, la gente está muy despierta, se hace una encuesta, dos, tres y se ve quién es quién y se resuelve el problema”, opinó AMLO.

Durante la conferencia matutina, López Obrador recordó que, en su carrera política siempre ha respetado la voluntad y los deseos de la ciudadanía.

"No he actuado de manera antidemocrática en toda mi vida política y me tocó fundar, con otros, mujeres y hombres, Morena, y hubo dos cosas que nos ayudaron mucho a resolver conflictos, una, que pueden hacer encuestas para elegir a los candidatos, eso está en los estatutos de Morena”, dijo.

El mandatario se dijo satisfecho porque hay relevo generacional en el seno de la cuarta transformación con la capacidad de continuar con los cambios planteados por su administración.

"Sería lamentable que no hubiese gente con capacidad, mujeres, hombres; hay muchísimos para continuar con la obra de transformación, y esto en su momento se va a decidir”, expresó.

