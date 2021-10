La mañanera de AMLO: 12 de octubre

Este martes 12 de octubre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

El ciudadano decidirá en encuesta al candidato presidencial de Morena

De cara a la sucesión presidencial de 2024, AMLO aseguró que no tiene ningún preferido o preferida para que abandere a Morena por la candidatura a la primera magistratura del país.

En opinión del AMLO, fundador de Morena, debe ser la gente, mediante el método de encuesta, la que decida quién será la persona que competirá por la Presidencia de la República.

“No tengo ningún preferido o preferida, hablando en términos de pluralidad y de género, ¿quién lo va a decidir en su momento? El ciudadano, la gente está muy despierta, se hace una encuesta, dos, tres y se ve quién es quién y se resuelve el problema”, opinó AMLO.

AMLO recordó que, en su carrera política, siempre ha respetado la voluntad y los deseos de la ciudadanía.

"No he actuado de manera antidemocrática en toda mi vida política y me tocó fundar, con otros, mujeres y hombres, Morena, y hubo dos cosas que nos ayudaron mucho a resolver conflictos, una, que pueden hacer encuestas para elegir a los candidatos, eso está en los estatutos de Morena”, dijo AMLO.

AMLO se dijo satisfecho porque en hay relevo generacional en el seno de la cuarta transformación con la capacidad de continuar con los cambios planteados por su administración.

"Sería lamentable que no hubiese gente con capacidad, mujeres, hombres; hay muchísimos para continuar con la obra de transformación, y esto en su momento se va a decidir”, expresó AMLO.

Está garantizado el abasto de gas LP

AMLO aseguró que ya se atiende a los distribuidores de gas inconformes que paralizaron la Ciudad de México durante varias horas este lunes.

"No creo que pase a mayores, ya se les está atendiendo, ya se tiene establecido el mecanismos de Gas Bienestar y no hay riesgo de desabasto", dijo AMLO.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, AMLO expresó que el compromiso es que Gas Bienestar asuma 51 por ciento del mercado, porque no había contrapesos, como en el caso de las gasolinas o la energía eléctrica.

"Había cinco grandes empresas controlaban todo, entonces por eso tomamos dos decisiones: primero, poner un precio máximo, y segundo, crear Gas Bienestar", refirió el mandatario al afirmar que se entregan los cilindros con kilos completos.

La meta de Gas Bienestar, insistió, es alcanzar a 51 por ciento del mercado de gas LP, a fin de poder controlar los precios y evitar monopolios; en Iztapalapa ya se alcanzó esta meta, destacó AMLO.

"Hay protestas porque había la mala costumbre de extorsionar a la gente en general, pero estamos combatiendo la corrupción de arriba para abajo", aseveró el mandatario.

Respalda AMLO al gabinete de Salud

Al respaldar labor del gabinete de Salid en el manejo de la pandemia de COVID-19, AMLO aseguró que está satisfecho con el trabajo de Jorge Alcocer Varela y de Hugo López-Gatell a pesar de las críticas que, aseguró, provienen de los conservadores.

MÁS INFORMACIÓN AMLO reitera su satisfacción con trabajo de López-Gatell por pandemia de COVID

AMLO destacó el trabajo de López-Gatell Ramírez al encabezar el proceso de comunicación e información sobre la pandemia.

"A él le tocó desde el principio estar informando; a los adversarios les molestó muchísimo, creían que iban a ningunear al encargado de la pandemia y no pudieron. Me preguntas si estoy satisfecho, claro que sí”, dijo AMLO.

AMLO destacó que durante la pandemia el gobierno recibió el ataque de los grupos conservadores que querían "que nos fuera mal, que se derrumbara la economía”.

AMLO destacó la labor de los gabinetes de Salud y Seguridad, además, dijo que la Secretaría de Marina se ha encargado del Sargazo, mientras que la Secretaría de la Defensa logró construir el Aeropuerto Felipe Ángeles antes del 21 de marzo de 2022.

"Es muy importante la labor de las Fuerzas Armadas en la vacunación contra la Covid, pues la Sedena se ha encargado de la logística de repartición de las vacunas, además, ha ayudado en la vacunación", dijo AMLO.

Pandemia sigue a la baja: Salud; regresan a las aulas 156 mil escuelas

Durante 10 semanas consecutivas, la tercera ola de la pandemia de COVID-19 se ha ido reduciendo en todos sus indicadores, con 78 por ciento de baja en hospitalización, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

"No se han mostrado ninguna señal de que la apertura de las escuelas resulte en un repunte y para el segmento de edad de 5 a 17 años también tenemos una tendencia de reducción de la epidemia", destacó.

Informó que sólo se tiene el registro de 23 mil menores de edad con enfermedades crónicas susceptibles de vacunación, pero la estimación es de más de un millón de personas de entre 12 y 17 años con comorbilidades, paras las que se tendrán disponibles hasta un millón 500 mil dosis.

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, detalló que se han abierto un total de 156 mil 42 escuelas; han regresado 16 millones 414 mil 404 estudiantes a las aulas, así como un millón 374 mil 230 docentes y 12 entidades han abierto más de 50 por ciento de sus universidades, mientras que 20 han abierto menos de 50 por ciento.

El canciller Marcelo Ebrard dijo que es viable que se cumpla con la meta fijada por AMLO, de vacunar con al menos una dosis a la población, pues se tienen estimadas, para este mes, un total de 146 millones de vacunas recibidas.

AMLO reiteró el llamado a la población mayor de 18 años a vacunarse contra la Covid-19, además, dijo que el 14 de octubre Guanajuato recibirá alrededor de 800 mil dosis de vacunas y las Fuerzas Armadas reforzarán la vacunación, pues había un rezago en la entrega de dosis.

Exhortó a que en Hidalgo y Baja California retornen a las aulas y comentó que en Guerrero y en Nuevo León van a en aumento las escuelas que reabrieron, también pidió a los directivos de las universidades públicas a volver a las aulas.

Comienza traslado de la Secretaría de Salud a Acapulco; edificio de Lieja será museo

Como parte del plan de descentralización del Ejecutivo federal a los estados, la Secretaría de Salud de México inició el 3 de octubre su traslado a Acapulco, Guerrero, informó Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud.

más información Secretaría de Salud inicia su traslado a Acapulco; edificio de Lieja será museo

El funcionario dio a conocer que titulares, directores generales, directores de área y personal de confianza ya se trasladaron al puerto guerrerense.

Señaló que 20 por ciento de los trabajadores de la secretaría aceptaron el cambio a la nueva sede y que el cambio ubicación del personal de manera voluntaria a toda la población.

Alcocer Varela comentó que los trabajadores que no deseen trasladarse podrán cambiar de adscripción o unirse a un programa de retiro voluntario.

Se estima que para el primer semestre de 2022 se habrán trasladado mil 200 trabajadores de la dependencia, a quienes se les está dando facilidades de créditos de Fovissste y otras prestaciones.

“Sobre edificio de Lieja, se trabaja con la Secretaría de Cultura para crear el Museo de la Salud, que abrirá al público en próximas fechas”, expresó.

El titular de Salud dio a conocer que hasta el 11 de octubre se han entregado a las entidades federativas 41 millones 893 mil 975 piezas de insumos médicos que incluyen medicamentos, vacunas y material de curación.

Reconoció que en Oaxaca y Guerrero existe un problema de abastecimiento, pues al momento un almacén se encuentra saturado y aún no es posible la entrega de medicamentos.

La demanda de medicamentos del sector salud es de mil 840 claves. Hasta el día de ayer México ha recibido 150 millones de piezas de medicamentos, precisó.

fgr