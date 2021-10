Exigen piso parejo

Aunque dijo que todavía no es momento para hablar de la candidatura presidencial de 2024, el canciller Marcelo Ebrard apuntó que la única ocasión en la que decidió declinar sus aspiraciones fue en el año 2000, para favorecer la candidatura del ahora Presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero apuntó que actualmente es un tema que no está en su horizonte.

En conferencia de prensa conjunta con el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, Ebrard puntualizó que la reunión que sostuvieron este día no fue para dialogar sobre aspiraciones presidenciales.

“Cuando sean los tiempos y los momentos para eso, si es el caso, lo diremos, hoy no ha sido objeto de esta reunión”, manifestó Ebrard.

Continuamos en la conferencia de prensa; me acompaña el canciller Marcelo Ebrard. El diálogo sobre seguridad en México debe continuar. https://t.co/tyHWnJAlJq — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 11, 2021 En el minuto 6 del video compartido por el senadorMonreal en sus redes sociales se pueden escuchar las declaraciones de Ebrard sobre este tema

Sin embargo, ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció que lo que sí demandan, junto con Monreal, es que haya piso parejo en la contienda por la candidatura presidencial al interior de Morena: “Siempre, claro que sí (al piso parejo), eso es otra cosa”, declaró.

Respecto a si considera declinar a su aspiración a la candidatura presidencial, Ebrard puntualizó que ese tema no está en su horizonte.

“Yo solamente decliné en el año 2000, cuando Andrés (Manuel López Obrador) era candidato a jefe de Gobierno y el riesgo era que se perdiera la ciudad frente a Acción Nacional en esos años, pero no está en mi horizonte ese tema”, enfatizó.

El 2024 está muy lejos, no es lo de hoy, dice Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard ha insistido, al menos desde junio del presente año, en que las elecciones presidenciales de 2024 "están muy lejos, no es lo de hoy", en respuesta a si tiene aspiraciones para suceder en el poder al morenista Andrés Manuel López Obrador.

"Siempre me dicen que tengo esa aspiración y que eso es lo que explica mis acciones. Pero como usted ve, y lo acabamos de ver ahorita, yo trato de ser, y he sido, un servidor público eficaz, eficiente. Y esa es mi tarea. Ya el 24 está muy lejos, no es lo de hoy. Hay que cumplir lo que tenemos como encomienda", declaró hace tres casi cuatro meses.

LRL