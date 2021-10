Solicita Monreal piso parejo, de cara al 2024

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, reiteró sus intenciones de ser el candidato a la Presidencia en 2024 y afirmó que aceptará las reglas si hay “piso parejo y apertura”, pero “si hay exclusión, habrá división”, porque al final quien decide es la gente.

“Yo voy a luchar con todo mi empeño, mi capacidad y talento, pero es la gente la que decide, voy a aceptar las reglas si hay piso parejo, si hay inclusión, si hay apertura; porque si hay exclusión, habrá división y ruptura”, dijo en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga.

En ese sentido, Monreal aseguró que si no va con el partido guinda, irá por Morena porque es un político serio y no “del club de las corcholatas”.

Comentó que él sería “la mejor opción” para competir por la candidatura presidencial, ya que cuenta con los elementos necesarios para convencer a “propios y extraños”.

El senador por Zacatecas expresó que está seguro que en su momento podrá convencer al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El presidente va a estar muy atento al desarrollo del proceso interno y es donde yo puedo convencer al Presidente de la República que soy la mejor opción para profundizar este proceso democrático que después del 2024 necesita continuar”, mencionó.

En ese sentido, el también coordinador de Morena en el Senado consideró que tiene la capacidad de continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación que ha comenzado el Ejecutivo federal.

“Sí, estoy preparado, me he preparado. Estoy en la plenitud de mi lucidez, de mi experiencia acumulada y de mi trabajo. Me siento con la capacidad para profundizar este proceso iniciado por el Presidente López Obrador y para continuar con el cambio de régimen en un ambiente de armonía y conciliación. Me siento con la capacidad para poder hacerlo, no tengo titubeos ni regateos en ese propósito, deseo llegar a mi cita con la historia”, puntualizó.

Por lo que agregó que se siente confiado de que aparecerá en la boleta para contender por la Presidencia, pues sostuvo que ganará la elección interna.

Acerca de la reunión que sostuvo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López dijo que sería contradictorio no poder reunirse con sus compañeros aspirantes a la Presidencia cuando hay capacidad de dialogar y reunirse con la oposición.

Aseguró que el encuentro fue llevado bajo los parámetros de respeto y compromiso para continuar con los proyectos de Andrés Manuel López Obrador.

Monreal expuso que en la reunión fue informal y casual, con el objetivo de enviar un mensaje de unidad y cohesión para que no se adelanten los tiempos de ruptura.

Expresó que anteriormente entre él y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum había diferencias políticas, ya que durante tres años no se había podido reunir con ella, sin embargo, durante el encuentro se limaron asperezas, aseguró el senador.