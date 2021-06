Ebrard: Sucesión presidencial de 2024 está lejos, no es lo de hoy

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó este jueves que las elecciones presidenciales de 2024 "están muy lejos, no es lo de hoy", en respuesta a si tiene aspiraciones para suceder en el poder al morenista Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado luego de la presentación del Pabellón de México en Expo 2020 Dubái, Ebrard refrendó que en este momento está concentrado en su encomienda al frente de la política exterior mexicana, sin desviar la atención hacia temas políticos.

"Siempre me dicen que tengo esa aspiración y que eso es lo que explica mis acciones. Pero como usted ve, y lo acabamos de ver ahorita, yo trato de ser, y he sido, un servidor público eficaz, eficiente. Y esa es mi tarea. Ya el 24 está muy lejos, no es lo de hoy. Hay que cumplir lo que tenemos como encomienda", dijo.

leer más Quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia, advierte AMLO

Ebrarddejó claro que por ahora la sucesión presidencial de 2024 no es un tema que guíe su trabajo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Yo me estoy concentrando en mi trabajo. Para mí, ese tema está muy lejos todavía y habrá que ver qué sucede. No me anima o no es lo que guía mis tareas", insistió ante los cuestionamientos de la prensa.

Pide cautela ante investigaciones de accidente en Línea 12

Por otro lado al hablar de nuevo sobre el peritaje de la empresa noruega DNV respecto al accidente en la Línea 12 del Metro, la cual se construyó durante su administración en la capital del país, el titular de la SRE mostró cautela al señalar que esperará a ver cómo evoluciona la información.

"Lo que yo les compartí ayer es lo que tengo que informar, bueno pues cómo se hizo está obra. Es una obra muy grande, participan muchos cuerpos técnicos. Habrá que ver qué dicen respecto a algo que es preliminar, porque así entendí que es, un preliminar Fase 1", enfatizó. Ebrard.

De acuerdo con el peritaje entregado el miércoles por DNV al gobierno de la Ciudad de México, el desplome de una trabe fue provocado por una falla estructural, así como imperfecciones en el proceso de construcción de la obra de la denominada Línea 12 del Metro.

Al respecto, Marcelo Ebrard comentó que la obra se edificó de manera colegiada, donde intervinieron constructoras, certificadores y supervisores que avalaron la construcción.