No hay sobrerrepresentación solo se cumplió la ley, afirma Claudia Sheinbaum.

La presidente electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que haya sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmara el reparto de plurinominales que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado miércoles y explicó la reforma al Poder Judicial.

“Hay quienes dicen que es una sobrerrepresentación, bueno, esto es falso lo único que hizo en su momento el Consejo Electoral del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día de ayer es regirse por la Constitución y por una ley que se llama la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales”, explicó la presidenta electa en un video mensaje.

Señaló que en el artículo 15 aparece cómo se deben de asignar las representaciones proporcionales por cada partido político y que esto se siguió tal cual lo marca la ley.

“No hay sobrerrepresentación, si no sencillamente hay cumplimiento de la ley y cumplimiento de la Constitución, por eso hay que reconocer a los magistrados del Tribunal Electoral porque tenían presiones para que esto no ocurriera, incluso lo dijo ayer la propia presidenta”, indicó Sheinbaum Pardo.

Mensaje importante sobre la mayoría calificada. pic.twitter.com/LlcBLrLolK — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 30, 2024

En cuanto a la reforma al poder Judicial, mencionó que se ha dicho que le dará mucho poder al ejecutivo, sin embargo, no es así porque con las modificaciones ella no podrá nombrar a los próximos ministros de la Corte.

“¿Qué es lo que hacemos? Lo ponemos a voto popular. ¿Quiénes van a participar en esta elección? No son los que yo decida, los que la próxima presidenta decida. Van a ser unos que propone la Corte, otros que propone la Cámara de Diputados y Senadores y otros que propone el ejecutivo, pero no es cualquiera que sea una ocurrencia, no, se va a abrir una convocatoria”, expuso Sheinbaum Pardo.

Aseguró que la convocatoria será abierta y podrán participar quienes cumplan una serie de requisitos y que de estos habrá una comisión de expertos que va a revisar a todos los que van a participar y van a decidir un número específico. Posteriormente, se hará una elección al azar.

“Nosotros lo que queremos es que en el Poder Judicial también haya democracia, por supuesto tienen que quedar aquellos que tienen una fama pública buena, que sean honestos y que tengan los conocimientos para poder ser jueces, magistrados o ministros de la Suprema Corte.

“Lo que es importante es que ya se elige democráticamente a la presidenta, se elige democráticamente a diputados y senadores y ahora se va a elegir democráticamente a jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial”, indicó Sheinbaum Pardo.

Indicó que después de la elección se realizó una encuesta sobre la reforma al Poder Judicial y la mayoría del Pueblo de México está de acuerdo con esta.

Dijo que es muy importante que se conozca la propuesta para que haya más democracia y “un verdadero sistema de justicia que represente un Estado de derecho”.

“Entonces lo que queremos es justicia, libertad y democracia en el país. Y vamos a actuar muy responsablemente, lo que sí es que hubo un mandato popular y eso es muy importante que se cumpla”, aseguró la presidenta electa.

JVR