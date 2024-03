Nunca he actuado fuera de la ley: AMLO

Luego de evitar “engancharse” con el video donde supuestos miembros del Cártel del Noreste (CDN) lo deslindaron de haber recibido financiamiento de Los Zetas a su campaña, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que nunca ha actuado fuera de la ley ni establecido compromisos con políticos o empresarios a cambio de beneficios.

“Yo nunca le he pedido a un político, a un empresario, nada indebido, nada. No establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso he resistido y esto también va para los jóvenes, si se asocian, si entran en relaciones de complicidad, en componendas, no van a tener autoridad moral, que es lo más importante para poder tener autoridad política”, aseguró.

Cuestionado sobre el video difundido en redes sociales del grupo criminal CDN, donde aclaró que es falso que Los Zetas dieron apoyo económico a su campaña en 2006, el mandatario reconoció que supo de la existencia del mismo, pero no escuchó su contenido.

“Sí supe, pero no escuché, no lo vi. En estos tiempos hay mucha desinformación, hay que actuar de manera precavida y hay mucho amarillismo, muchísimo”, respondió el Presidente.

El martes por la tarde se divulgó un audiovisual que, presumiblemente, habría sido grabado por miembros del CDN, en el cual se negó que Alejandro Treviño Morales, alias El Z-42, haya entregado dinero para la campaña de 2006.

El encapuchado que leyó el pronunciamiento, descalificó los dichos de Celso Ortega, líder de Los Ardillos, que por órdenes de El Z-42 se apoyara a López Obrador.

El mandatario dijo que no tiene por qué estar aclarando la información del supuesto financiamiento a sus campañas en 2006 y 2018, como se divulgó en medios de comunicación nacional y extranjeros: “Si me meto a eso, pues no termino, me engancho, eso es lo que quisieran”.