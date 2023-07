'Nunca he volteado bandera, nunca he sido oportunista', asegura Marcelo Ebrard.

En San José del Cabo, Baja California Sur, Marcelo Ebrard afirmó que en toda su vida política y como funcionario “nunca he volteado bandera, nunca he sido oportunista y nunca me he rajado”; aseguró que lleva 24 años de acompañar a Andrés Manuel López Obrador y todo el movimiento de la Cuarta Transformación.

Durante la asamblea informativa de Morena para obtener el respaldo de la militancia en la encuesta que se realizará del 28 de agosto al 3 de septiembre para buscar la candidatura a la Presidencia, el excanciller sostuvo: “soy una ficha derecha y no le tengo miedo a nada ni a nadie porque no debo nada”.

A ritmo de batucada, el exjefe del Gobierno capitalino presumió los logros alcanzados por la administración que encabeza López Obrador, principalmente los programas sociales de apoyo a los adultos mayores, jóvenes y niños, así como la defensa de la soberanía nacional en el extranjero.

te puede interesar Marina asegura embarcaciones con 2.4 toneladas de cocaína en Acapulco

Destacó que tomó la decisión de competir como candidato presidencial porque “llevo 42 años de trabajo, si no, no me presentaría ante ustedes; es la más alta responsabilidad que puede uno tener, debes estar bien preparado para llevar el timón del buque y pasar tempestades o lo que haya”.

A su llegada al aeropuerto local, Marcelo Ebrard fue recibido por un grupo de jóvenes músicos y simpatizantes, principalmente mujeres, a quienes les reiteró que va ganando la contienda interna, e incluso, la gente que acudía a arroparlo lo hacía por convicción.

“Yo no necesito de acarreados, la gente viene porque lo hace de corazón”, afirmó el exsecretario de Relaciones Exteriores.

JVR